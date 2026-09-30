¿Un adiós por la puerta de atrás? Cristiano y el peligro de repetir el final de otras leyendas

Cristiano Ronaldo no se ha retirado de la Selección de Portugal. Ni siquiera ha anunciado que piense hacerlo. Pero su abrupta salida de la concentración, después de no jugar ante Noruega y de varios días de tensión con Jorge Jesús, abre la posibilidad de que el mayor goleador internacional de la historia se encuentre ante un desenlace que ya conocieron otros mitos: despedidas abruptas, rupturas inesperadas y últimas imágenes muy alejadas de la grandeza de sus carreras.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a abandonar la concentración", anunció Cristiano, que se marchó en vísperas del encuentro de la Liga de Naciones frente a Dinamarca.

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La precisión importa. El delantero, de 41 años, ha abandonado esta convocatoria, no la selección. Todavía puede regresar, añadir nuevos capítulos a sus 234 partidos y 146 goles con Portugal y escoger personalmente el último día de una trayectoria iniciada en 2003.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal. Foto: Getty Imágenes

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Sin embargo, el episodio contiene todos los elementos que suelen preceder a una ruptura: una suplencia inesperada, media hora de calentamiento sin llegar a jugar ante Noruega, varios entrenamientos al margen del grupo, una reunión con el presidente de la Federación Portuguesa y un mensaje público que promete una futura revelación. Si finalmente no regresa, Cristiano seguirá el camino de otras leyendas que tampoco encontraron una despedida a la altura de su historia.



El misterio de Cruyff

Johan Cruyff vistió por última vez la camiseta de Países Bajos el 26 de octubre de 1977. Fue capitán en la victoria por 1-0 frente a Bélgica que confirmó la clasificación del combinado neerlandés para el Mundial de Argentina. Tenía 30 años y todavía era uno de los mejores futbolistas del planeta, pero no volvió a jugar con su selección.

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Su ausencia en Argentina alimentó durante tres décadas toda clase de teorías. Se dijo que no quería participar en un Mundial organizado por una dictadura militar, que mantenía diferencias con la federación o que su mujer le había pedido que no viajara.

Cruyff reveló en 2008 una razón mucho más íntima. Meses antes del torneo, varios hombres entraron en su domicilio de Barcelona, lo ataron y le coloraron un rifle en la cabeza delante de su mujer y sus hijos. Aquel intento de secuestro cambió sus prioridades. Países Bajos llegó sin él a la final del Mundial, perdió frente a Argentina y Cruyff nunca volvió.

Diego Armando Maradona. PASCAL GEORGE/AFP

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Maradona y el adiós tras un positivo

Si la despedida de Cruyff estuvo envuelta en el misterio, la de Diego Armando Maradona dejó una de las imágenes más reconocibles de la historia de los Mundiales. Después de la victoria de Argentina frente a Nigeria en Estados Unidos 1994, una enfermera entró en el césped, lo tomó de la mano y lo acompañó al control antidopaje.

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Maradona disputó aquel torneo con 33 años después de mostrar una sorprendente recuperación física. Acababa de celebrar ante Grecia su último gol en una Copa del Mundo con los ojos desorbitados frente a una cámara. El positivo por efedrina interrumpió aquella resurrección.

Argentina retiró a su estrella de la competición y sólo volvió a vestir la camiseta de su país en una ocasión más, en un encuentro homenaje en 2001 en el que dijo su celebre frase "la pelota no se mancha". Su último partido internacional oficial fue una victoria, pero la escena que quedó para siempre fue la de aquella mujer, de nombre Sue Ellen Carpenter, quien lo condujo fuera del campo sin que nadie supiera todavía que también lo estaba sacando de la selección.

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Cantona, el capitán borrado

Eric Cantona tampoco supo que su último encuentro con Francia sería un amistoso disputado el 18 de enero de 1995 contra Países Bajos. Era el capitán del equipo de Aimé Jacquet y completó los noventa minutos de una victoria por 0-1.

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Una semana después lanzó su célebre patada contra un espectador del Crystal Palace y recibió una larga sanción. Jacquet lo apartó mientras permaneciera sin competir, pero cuando Cantona regresó y volvió a triunfar con el Manchester United, Francia ya pertenecía a Zinedine Zidane.

El antiguo capitán no fue convocado para la Eurocopa de 1996 y nunca recibió una última oportunidad. Se retiró del fútbol en 1997, un año antes de que la selección levantara su primer Mundial alrededor del jugador que había heredado su sitio.

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Zidane, un cabezazo junto a la Copa del Mundo

Precisamente Zidane protagonizó el final más violento y cinematográfico. Anunció que el Mundial de 2006 sería su última competición como futbolista y condujo a Francia hasta la final frente a Italia. Marcó de penalti a lo Panenka, acarició un segundo gol con un cabezazo y, durante la prórroga, respondió a las palabras de Marco Materazzi golpeando al defensa transalpino con la cabeza en el pecho.

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Expulsado, recorrió en solitario el camino hacia el vestuario y pasó junto a la Copa del Mundo. Francia perdió la final en los penaltis y la última acción de uno de los futbolistas más elegantes de su generación fue una agresión. No volvió a pisar un campo como jugador.

Zinedine Zidane y Marco Materazzi en la final del 2006. Foto: AFP.

Müller, un adiós en la cima

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Otros mitos escogieron el momento de marcharse, aunque su decisión sorprendiera a todo un país. Gerd Müller protagonizó una final grandiosa en la final del Mundial de 1974. Frente al gran favorito, Países Bajos, apareció dentro del área para marcar el 2-1 que entregó el Mundial a Alemania. Fue su gol número 68 en 62 partidos internacionales y también el último. Tenía solo 28 años.

La celebración posterior terminó, sin embargo, en un ambiente enrarecido. La Federación Alemana no permitió que las mujeres de los futbolistas asistieran al banquete oficial, una decisión que indignó a varios campeones. Müller consideró aquello una falta de respeto hacia sus familias y nunca volvió a la selección. Se marchó en la cima después de decidir una final de una Copa del Mundo, la segunda que alzó su país.

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Benzema, una reconciliación rota

Karim Benzema vivió un desenlace diferente, aunque igualmente abrupto. Llegó al Mundial de Catar 2022 como ganador del Balón de Oro, sufrió una lesión muscular poco antes del comienzo y abandonó la concentración francesa. La gravedad de la dolencia y las circunstancias de su salida provocaron posteriormente un enfrentamiento de versiones con Didier Deschamps.

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Un día después de que Francia perdiera la final frente a Argentina, Benzema anunció su retirada internacional. Su último partido tuvo lugar meses antes y la reconciliación con la selección, de la que permaneció apartado casi seis años, acabó con una nueva fractura.

Didier Deschamps y Karim Benzema, con la Selección de Francia. AFP

Cristiano todavía puede evitar un desenlace semejante. Puede regresar, asumir otro papel y encontrar el homenaje que merece el futbolista con más partidos y goles en la historia de las selecciones. También puede ocurrir que la victoria ante Noruega que contempló íntegramente desde el banquillo, haya sido el principio de un final que nadie se atrevía a pronunciar.

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De momento, no se ha ido de Portugal. Solo ha abandonado una concentración y ha dejado una frase suspendida en el aire: "A su debido tiempo contaré la verdad".