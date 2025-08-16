Duván Vergara, con la presión hasta el cuello en Racing; duro traspié, previo a Libertadores

Racing Club cumplió este viernes con su último compromiso antes del duelo decisivo del martes ante Peñarol y sufrió una derrota como local 1-2 ante Tigre, en la quinta jornada del Torneo Clausura.

La ‘Academia’, que ante Peñarol deberá revertir el 1-0 de los ‘Manyas’ en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, además sufrió una nueva expulsión de su técnico, Gustavo Costas, que explotó tras el penal sancionado contra sus dirigidos que derivó en el 1-2 con el tanto convertido por Brian Martínez. Tras esta caída, Racing queda en la penúltima posición del Grupo A con apenas cuatro puntos sobre quince posibles.

Otro de los temas fundamentales en la antesala del cruce ante Peñarol del próximo martes es la atención que recibirán los cerca de 4.000 simpatizantes del ‘Carbonero’ que visitarán el ‘Cilindro’ de Avellaneda. Luego de las diez horas que debieron estar en el Estadio ‘Campeón del Siglo’ antes y después del partido de ida, el próximo lunes habrá una reunión de las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires con la representación de ambos clubes para diagramar el operativo de seguridad para el encuentro del martes.

Racing, en su partido ante Tigre X/ @RacingClub

Una de las posibilidades más firmes, según pudo constatar EFE, es que los simpatizantes del club uruguayo tengan que llegar bien temprano al estadio pero que sean los primeros en retirarse una vez concluido el partido.

Los otros dos resultados de este viernes por la quinta jornada del Torneo Clausura fueron el empate en cero de Aldosivi de Mar del Plata con Belgrano de Córdoba y la goleada a domicilio por 0-4 de Unión de Santa Fe ante Instituto de Córdoba.

¿Cómo llega el contrincante de Racing por Copa Libertadores?

El rival del equipo de Avellaneda este martes, Peñarol, perdió este viernes su invicto en el torneo Clausura uruguayo al caer por 2-1 frente a Boston River en un encuentro de la tercera jornada que disputó con mayoría de suplentes.

A cuatro días del partido que disputará ante el argentino Racing Club por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, ninguno de los jugadores del equipo 'mirasol' que estuvo en la ida saltó al campo en esta jornada.

En el estadio Campeones Olímpicos, de la ciudad de Florida, el conjunto local se adelantó por intermedio de Guillermo López y duplicó gracias a Agustín Albarracín. Sobre el final, Matías Arezo descontó para Peñarol.

Con este resultado, luego de dos victorias, el conjunto aurinegro dejó sus primeros puntos por el camino y quedó con seis unidades.