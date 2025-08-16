Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara, con la presión hasta el cuello en Racing; duro traspié, previo a Libertadores

Duván Vergara, con la presión hasta el cuello en Racing; duro traspié, previo a Libertadores

El pasado viernes, la 'academia' sufrió difícil derrota en el campeonato argentino frente a Tigre, que deja las 'alarmas encendidas' de cara a duelo contra Peñarol.

Duván Vergara (izq) charlando con su técnico, Gustavo Costas
Duván Vergara (izq) charlando con su técnico, Gustavo Costas
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 16, 2025 09:59 a. m.