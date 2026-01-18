Mateo Cassierra, con los días contados en Zenit; hay ofertas de Brasil y México

Mateo Cassierra es uno de los delanteros colombianos más regulares de los últimos años gracias a sus actuaciones en el fútbol de Rusia con la camiseta del Zenit de San Petesburgo. Desde el 2022 milita en el conjunto celeste, pero ahora tiene en mente darle un nuevo rumbo a su carrera y la prensa ya reveló las ofertas que tiene sobre la mesa.

Según el periodista turco Ekrem Konur, el canterano del Deportivo Cali podría recalar en el balompié brasileño o mexicano. "¡Carrera por el fichaje de Mateo Cassierra! El Atlético Mineiro y el Monterrey han presentado una oferta oficial al Zenit. La decisión la tomarán el Zenit y el jugador", informó.

De ser realidad, esta sería la segunda experiencia del nacido en Barbacoas por fuera de Colombia, pero en el continente americano, ya que en el 2018 tuvo un fugaz paso por el Racing de Avellaneda.

🚨🆕 #Zenit 🇨🇴 Mateo Cassierra transfer race!



📌 Atlético Mineiro and Monterrey have submitted an official bid to Zenit.



📋 Decision will be made between Zenit & the player. pic.twitter.com/ZYbZPUzEuV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 17, 2026

Si bien todavía es un rumor, hace poco el entrenador del Zenit, Sergey Semak, no tuvo problema en aceptar que el colombiano está más cerca de marcharse que de quedarse. “En cuanto a Cassierra, también estamos trabajando según los deseos del jugador. Claro que lo necesitamos ahora, pero tiene buenas ofertas, tanto del club como para él mismo. Estamos viendo cómo se resuelve esta situación de una forma u otra. Creo que Mateo tuvo una buena primera mitad de temporada, pero, repito, ya veremos", dijo el estratega en rueda de prensa.



Los números de Mateo Cassierra

Su etapa más importante la ha vivido en el Zenit de San Petersburgo, donde disputó 127 partidos, anotó 49 goles, entregó 23 asistencias, recibió 2 tarjetas amarillas y acumuló 7.902 minutos, siendo una pieza clave en el ataque del club ruso. Previamente, con B SAD jugó 70 encuentros, marcó 15 goles, dio 1 asistencia, vio 2 amarillas y sumó 4.478 minutos.



En Colombia, defendiendo a Deportivo Cali, participó en 53 partidos, convirtió 14 goles, aportó 4 asistencias, recibió 1 amarilla y jugó 3.010 minutos. También tuvo un paso formativo y competitivo por Ajax, donde sumó 46 partidos y 29 goles con el Ajax U21, además de 34 partidos y 5 goles con el primer equipo. Cassierra también jugó en FK Sochi (23 PJ, 14 goles, 6 asistencias), FC Groningen, Racing Club y B SAD U23. En total, registra 371 partidos, 129 goles, 48 asistencias, 9 amarillas y 23.355 minutos, cifras que reflejan su impacto ofensivo sostenido.