Llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors, ¿en peligro de caerse?; “ninguno sede”

El paso de Marino Hinestroza de Atlético Nacional a Boca Juniors de Argentina se ha convertido en una novela con tintes de culebrón al que cada día le surge un capítulo nuevo que hace ver lejano el final de la historia, pues pasan las semanas y sigue sin finiquitarse la operación.

Lo particular es que los clubes llegaron a un acuerdo, que en estos casos suele ser uno de los puntos más complicados, pues según los medios de comunicación argentinos, se trataría de una negociación de 5 millones de dólares por la transferencia del futbolista.

Y aunque entre los equipos hay humo blanco, la traba parece estar entre el atacante de 23 años de edad y el propio conjunto ‘verdolaga’, ya que habría temas económicos pendientes por resolver.

Por ello, Boca espera con ansias a que dichas diferencias se resuelvan para no buscar en otra parte el refuerzo que tanto necesita de cara a una temporada en la que su mayor objetivo es disputar de buena manera la Copa Libertadores luego de 2 años de ausencia en el certamen continental.



Se complica llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors

De acuerdo con información filtrada por el canal argentino TyC Sports, el principal problema para que el delantero se pueda desvincular de Nacional pasa por un aparente “desacuerdo en los porcentajes de la transferencia”.



Bajo esa luz, el mayor obstáculo –según el medio– es que “ninguno cede para encontrar un punto en común”.

Por ello, la información agregó que pese a que preocupa que la contratación no se pueda hacer, habría confianza en que finalmente esta se dé: “En Boca están al tanto de la situación y no creen que haya un riesgo real para que el pase pueda peligrar”.

En consecuencia, TyC reveló que el club argentino le dio un determinado “tiempo” para resolver el lío, mientras que por parte de Nacional se emitió un comunicado en el que se dijo que la institución se apega a la ley, que no tiene deudas con sus empleados y que la transferencia aún no está "plenamente formalizada". Si al final de este enredo hay luz verde, Hinestoza firmará contrato por 3 temporadas con Boca Juniors.