Miguel Ángel Borja se estrenó con su nuevo equipo; no se fue en ‘blanco’

Miguel Ángel Borja debutó como jugador de Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, en la fecha 14 de la liga de ese país, jornada en la que su escuadra cayó 0-1 en condición de local contra el club Khorfakkan.

El colombiano fue titular y tuvo acción hasta el minuto 61 de la contienda, instante en el que su entrenador optó por sustituirlo por el también atacante ‘cafetero’ Brahian Palacios Alzate.

El cordobés de 33 años de edad recién cumplidos utilizó la camiseta número 9 en el estadio Zabeel, donde su desempeño le valió para recibir una calificación de 6,3 puntos por parte de las plataformas especializadas en evaluación de jugadores.

Miguel Ángel Borja no se fue en ‘blanco’ en debut con Al Wasl

Aunque el flamante refuerzo del elenco de Dubái no logró mandar el balón al fondo de la red, el juez lo ‘pintó’ de amarillo con una tarjeta de ese color que fue mostrada en el minuto 45+4 por una falta. De hecho, Borja fue el único hombre de su equipo amonestado en la contienda.



Con esta derrota, Al Wasl quedó en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos, a 10 unidades de Al-Alhi, el líder de la competición, mientras que Khorfakkan, su rival, cortó una racha de 4 partidos sin victorias y llegó a 15 puntos.

Ahora, el lunes 2 de febrero a las 11:00 de la mañana (hora colombiana), Al Wasl deberá enfrentar en condición de visitante a Al Nasr, cuadro de mitad de tabla al que pertenece el volante Kevin Agudelo, también colombiano.