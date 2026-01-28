¿Cuándo llega Lionel Messi a Colombia con Inter Miami? Tendrá caravana de recibimiento

Inter Miami, comandado por Lionel Messi, se hará presente en la capital antioqueña para uno de los encuentros de exhibición que ese club viene disputando en varios países de Suramérica como parte de su preparación para la temporada 2026.

El actual campeón de la MLS enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el domingo primero de febrero a las 5:30 de la tarde, motivo por el que se debió aplazar la visita de los ‘verdolagas’ a Junior de Barranquilla por Liga Betplay, contienda que estaba programada para ese mismo fin de semana.

Por ello, desde ya se alistan los preparativos para la recepción al elenco norteamericano, que viene de caer 3-0 en Perú frente a Alianza Lima y que posteriormente continuará su gira en Ecuador, donde se medirá con Barcelona de Guayaquil el sábado 7 de febrero.

De esta manera, la escuadra del popular ‘Lío’ se pone a punto para estrenarse como visitante contra Los Angeles FC el sábado 21 de febrero en la jornada inaugural de la MLS.



¿Cuándo llega Messi a Colombia y cómo será su caravana de bienvenida?

La ‘Pulga’, como se le conoce popularmente, arribará al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), el viernes 30 de enero en horas de la tarde o noche, señaló la organización del partido contra Nacional en declaraciones entregadas a Futbolred.



Posteriormente, agregó la información, se organizará una caravana que podrá ser vista y acompañada por el público hasta el Hotel Wake Bio, de Medellín, lugar de hospedaje del conjunto norteamericano. Eso sí, se aclaró que las autoridades van a estar a cargo de la seguridad a lo largo del camino y de hacer que el recorrido sea “fluido”.

Publicidad

Por último, se indicó en el medio que los futbolistas del Inter no tendrán más eventos o apariciones diferentes al partido, en el que está asegurada “por contrato” la presencia de Messi en el terreno de juego y donde habrá un espectáculo especial de medio tiempo. Lo que no se garantiza es que el argentino vaya a estar de principio a fin en la cancha del Atanasio Girardot.