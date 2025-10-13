Eden Hazard revivió sus mejores tiempos en Chelsea: reapareció en juego de leyendas contra Liverpool

Eden Hazard fue uno de los fichajes más sonados de los últimos años en el Real Madrid, sin embargo, nunca se pudo consolidar y las lesiones no le permitieron brillar más de lo que se esperaba. Con ese mar de dudas y un futuro incierto, el belga decidió colgar los guayos el 10 de octubre de 2023 con 32 años. Desde ese momento, se ha dejado ver en un estilo muy relajado, en el que incluso se la ha visto bebiendo y hasta probando otros deportes como el ciclismo.

Con la tranquilidad del retiro, Hazard volvió a ser noticia estos días al sorprender con su presencia en un partido de leyendas entre Chelsea y Liverpool, en el estadio Stamdord Bridge, en Londres.

Eden Hazard y Diego Costa en el camerino del Stamford Bridge ante del partido de leyendas Chelsea vs. Liverpool. Chelsea.

El encuentro tuvo un cartel de lujo, en el Chelsea, junto a Hazard, aparecieron como inicialistas Petr Čech, Claude Makélélé, Ramires Santos do Nascimento, John Obi Mikel, William Gallas, Florent Malouda, Diego Costa, Salomon Kalou, Gary Cahill y John Terry. En el Liverpool jugaron Pepe Reina, Ragnar Klavan, Martin Škrtel, Gregory Vignal, Martin Kelly, Jay Spearing, Igor Bišćan, Fábio Aurélio, Yossi Benayoun, Florent Sinama-Pongolle y Ryan Babel.



Pese a contar con exjugadores de alto calibre, el partido apenas terminó 0-1 a favor de los 'reds' con anotación de Babel.



Hazard y sus números en el fútbol

A lo largo de su carrera profesional, el belga disputó 622 partidos oficiales, en los que anotó 167 goles y repartió 147 asistencias. Su rendimiento más destacado lo alcanzó con el club londinense, donde jugó 352 encuentros, marcó 110 tantos y dio 85 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes de la Premier League entre 2012 y 2019.

Antes de brillar en Inglaterra, Hazard se formó y debutó en el Lille OSC, equipo con el que jugó 194 partidos, anotó 50 goles y asistió 53 veces, además de ser clave en la conquista de la Ligue 1 y la Copa de Francia en 2011.

En 2019 fichó por el Real Madrid, pero las lesiones impidieron que mostrara su mejor versión. Con el conjunto blanco solo disputó 76 partidos, marcó 7 goles y aportó 12 asistencias, cifras muy inferiores a las que logró en sus anteriores clubes.

En total, Hazard cerró su trayectoria profesional con 622 partidos oficiales en clubes, con 167 goles y 147 asistencias.

En cuanto a la selección belga, anotó 33 tantos y dio 36 pases de gol en 126 encuentros. Fue mundialista en dos oportunidades (2014 y 2018), consiguiendo un tercer puesto con su nación en la Copa del Mundo de Rusia.