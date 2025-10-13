Síguenos en::
Eden Hazard revivió sus mejores tiempos en Chelsea: reapareció en juego de leyendas contra Liverpool

Eden Hazard revivió sus mejores tiempos en Chelsea: reapareció en juego de leyendas contra Liverpool

El belga Eden Hazard, quien se retiró en 2023 con apenas 32 años, sorprendió con su presencia en Chelsea vs. Liverpool junto a figuras como Cech, Makelele, Ramires, Terry, Cahill, Obi Mikel y Diego Costa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Eden Hazard calentando en Chelsea vs. Liverpool Legends.
Chelsea.

