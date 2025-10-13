Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El valor de mercado de Neyser Villarreal, el goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

El valor de mercado de Neyser Villarreal, el goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal ha anotado cinco goles en el Mundial Sub-20 de Chile y por eso llama la atención de varios clubes. Acá lo que deben pagar si quieren ficharlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20.
Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20.
FIFA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad