James Rodríguez es tema en León, tras ser figura en la goleada de la Selección Colombia

La Selección Colombia volvió a ganar, gustar y golear. En esta ocasión, el equipo que sufrió con el alto nivel de los dirigidos por Néstor Lorenzo fue México, que perdió 4-0. Allí, los autores de los goles fueron Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, pero la figura fue James Rodríguez, quien brindó dos asistencias.

Justamente, del '10' de la 'tricolor' hablaron en territorio mexicano, especialmente desde el Club León, donde el mediocampista milita. "JAMES RODRÍGUEZ: Así. En mayúsculas. James David metió 2 asistencias y ha participado en los 3 goles que Colombia le ha anotado a México en Dallas", escribió 'Territorio Esmeralda' en su 'X'.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia en la goleada 4-0 sobre México AFP

Pero no fue lo único que publicó la cuenta partidaria y que sigue de cerca al León. "La verdad es que se acaban las palabras para el capitán. Simplemente eres un DISTINTO. MUCHA MAGIA, LEÓN COLOMBIANO", sentenciaron en su posteo, adjuntando una fotografía del volante cucuteño, portando la cinta de capitán con Colombia.

👑 JAMES RODRÍGUEZ | Así. En mayúsculas. James David metió 2 asistencias y ha participado en los 3 goles que Colombia le ha anotado a México en Dallas. 🇲🇽



Se acaban las palabras capitán. Simplemente eres un DISTINTO. ✨



MUCHA MAGIA, LEÓN COLOMBIANO 🔟🦁💚 @jamesdrodriguez… pic.twitter.com/S1KGH1T7GR — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) October 12, 2025

De igual manera, el propio León emitió un mensaje, resaltando lo hecho por el futbolista 'cafetero', de 34 años. "James Rodríguez, fundamental en el triunfo de Colombia ante México por marcador de 4-0", escribió su equipo en redes sociales. Y es que el mediocampista fue clave para que el combinado patrio clasificara al Mundial 2026.



CAPITÁN @jamesdrodriguez fundamental en el triunfo de Colombia 🇨🇴 ante México 🇲🇽 por marcador de 4-0.#FierasInternacionales 🦁 pic.twitter.com/5Bky004TyX — Club León (@clubleonfc) October 12, 2025

Por eso, también hablaron sobre lo que la Selección Colombia podría hacer en la próxima cita orbital, que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. "Tienen una generación que puede ser dorada y que está para entrar en las primeras cuatro en el Mundial; ya verán", dijo el periodista mexicano, Paco Montes, en 'X'.

.@FCFSeleccionCol con una generación que puede ser dorada y que está para entrar en las primeras cuatro en el Mundial, ya verán — Paco Montes (@PacoMontesLA) October 12, 2025

Recordemos que el conjunto de Néstor Lorenzo finalizó tercero en las Eliminatorias Sudamericanas, con un total de 28 puntos y una diferencia de gol de +10, solo detrás de Argentina y Ecuador. Además, será el regreso a un Mundial, después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022.