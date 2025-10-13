Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez es tema en León, tras ser figura en la goleada de la Selección Colombia

James Rodríguez es tema en León, tras ser figura en la goleada de la Selección Colombia

Brindando dos asistencias y demostrando por qué es un referente de la 'tricolor', James Rodríguez se lució contra México y ha dado de qué hablar en su club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el partido contra México
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el partido contra México
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad