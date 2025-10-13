Síguenos en::
Francia, sorprendida: firmó inesperado empate y aplazó su clasificación al Mundial 2026

Las ausencias de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé pesaron en la Selección Francia, que no encontró los caminos y se quedó con las ganas de celebrar en Eliminatorias.

Por: AFP
Actualizado: 13 de oct, 2025
Jugadores de la Selección Francia se lamentan por empatar con Islandia, en Eliminatorias europeas
