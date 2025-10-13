Francia, sorprendida: firmó inesperado empate y aplazó su clasificación al Mundial 2026

La Selección de Francia, privada de casi todos sus prestigiosos delanteros, entre ellos Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, empató en Islandia (2-2), este lunes en Reikiavik, y deberá esperar a los partidos de noviembre para confirmar su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

Los Bleus, que venían de tres victorias consecutivas, conservan el primer lugar de su grupo.

Con 10 puntos en cuatro partidos, los jugadores de Didier Deschamps tendrán la oportunidad de distanciar definitivamente a los ucranianos (7 puntos), vencedores el lunes contra Azerbaiyán (2-1), el 13 de noviembre en París.

Pero tendrán que hacer más que en Reikiavik. A pesar de un gol de Christopher Nkunku (63') y del primero de Jean-Philippe Mateta (68') con la selección, los Bleus se dejaron sorprender por un error de concentración y permitieron que Islandia empatara mediante Kristian Hlynsson (70'), que se quedó solo ante Mike Maignan.



Los jugadores de la isla de hielo y fuego ya lideraban al término de un primer tiempo muy pobre de los Tricolores, gracias a Victor Palsson (39'), atento en un rechace.

El equipo francés, con siete cambios respecto a la victoria contra Azerbaiyán (3-0) hace tres días, tardó el primer tiempo en arrancar verdaderamente.

Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, estrellas de la Selección Francia, sueñan con ganar el Mundial 2026 AFP

Ya ante Azerbaiyán, la subcampeona mundial necesitó un golazo de Mbappé justo antes del descanso para desbloquear un partido atascado.

Pero esta vez su capitán no estaba presente. Lesionado al final del partido contra Azerbaiyán, su baja se sumó a la de la otra joya francesa, el Balón de Oro Dembélé, lesionado desde el primer partido de clasificación.

Sin ellos, y sin Désiré Doué ni Bradley Barcola también lesionados, los Bleus carecieron de creatividad.

Finalmente, sus sustitutos Nkunku y Mateta salvaron los muebles y Francia tendrá un 'match ball' en casa el 13 de noviembre para validar su billete al Mundial de Norteamérica.