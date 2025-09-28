Juan Fernando Quintero, el único que se salvó; Borja y Castaño 'rajados' en River Plate

Cuatro días después de la eliminación en la Copa Libertadores, River Plate sufrió un nuevo golpe al perder 2-1 con el humilde Deportivo Riestra este domingo en el Monumental por la décima fecha del torneo Clausura de Argentina. En dicho compromiso fueron titulares los colombianos Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Luego de esta dura caída, en la prensa deportiva del sur del continente analizaron lo que el desempeño de los estelares en el campo de juego. Con respecto a los 'cafeteros' de la 'banda cruzada', el único que salvó de la 'rajada' fue Quintero Paniagua. A Castaño y al 'Colibrí' le dieron con toda.

Miguel Borja (izq.), en medio de River Plate vs. Deportivo Riestra por el fútbol argentino. AFP

¿Qué dijeron de la actuación de Miguel Borja tras derrota contra Deportivo Riestra?

Así las cosas en la página web de 'TyC Sports reseñaron lo siguiente sobre el oriundo de Tierralta: "Desconectado, tomó malas decisiones y vivió en posición adelantada. Hasta le anularon un gol por esa razón". Y en cuanto a su puntuación le otorgaron un 3 sobre 10.

Por esa misma línea describieron la presentación de Kevin Castaño, calificado también con 3. "No se entiende cuál es su función dentro del campo. No entró en juego y su aporte tanto en defensa como en ofensiva fue nulo", citaron en el referido medio.



Juan Fernando Quintero, el único que se salvó

En caso contrario, el '10' tuvo una mejor calificación que sus compatriotas. 'Juanfer' dejó un par de acciones en la cancha del Monumental, aunque se 'apagó' con el correr del compromiso.

"El más claro del equipo, de los únicos que se pudo esperar un toque diferente. Se apagó con el correr de los minutos", reseñaron sobre el exAmérica de Cali y su puntuación fue un 6.

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate Foto: AFP

Así fue el partido entre River Plate y Deportivo Riestra

El equipo de Marcelo Gallardo encajó su cuarta derrota consecutiva, dos en la competición argentina y dos en la Libertadores, en la que se despidió en cuartos de final al ser superado por Palmeiras (2-5 en el global) el miércoles en Sao Paulo.

Tras sucumbir en Buenos Aires frente a Riestra, lo que provocó silbidos de sus aficionados, los 'millonarios' ahora son segundos del Grupo B, cuatro puntos por debajo de su vencedor.

Riestra consiguió la victoria más importante de su historia, con un arranque en el que tomó ventaja con un cabezazo del uruguayo Antony Alonso (12'), pero el local se recuperó y empató con un remate de Giuliano Galoppo (24').

Entonces parecía que River iba a llevarse por delante a su rival, y de hecho transformó en figura al portero Ignacio Arce, pero el Malevo, más oportuno e incisivo, capitalizó un error de Fabricio Bustos, que falló un despeje, con un Pedro Ramírez (51') que apareció para establecer el 2-1.

Los del 'Muñeco' intentaron llegar a la igualdad. Incluso el colombiano Miguel Borja celebró un tanto que sería anulado luego a instancias del VAR por fuera de juego, mientras que Arce se mostró intratable bajo los tres palos y sostuvo a Riestra con ocho atajadas.

Para colmo de males, River terminó con diez por la expulsión del atacante Maximiliano Salas (81') por un exceso verbal contra el juez asistente.