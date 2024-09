Miguel Borja, señalado, tras derrota de River Plate: uno de los peores calificados

River Plate no pudo con Talleres de Córdoba y se llevó una sorpresiva derrota en casa por la Liga de Argentina. En medio de la amargura por el resultado, la prensa se dio a la tarea de calificar a todos los jugadores de la 'banda cruzada' y le dio al colombiano Miguel Borja una de las peores calificaciones.

Al exNacional le están pasando 'factura' porque no anda fino de cara al arco y ya son cuatro partidos en los que no anota gol. Borja ha tenido pocas opciones, pero las que ha tenido no las ha podido capitalizar de buena manera.

Tan pronto se dio el pitazo final, el portal argentino 'TyCSports' le dio la respectiva nota a cada jugador y Borja 'perdió' el examen, pues apenas le dieron 4 puntos. "No descubrimos nada diciendo que está bajo, que no está en su nivel. Ya junta cuatro partidos al menos jugando mal. De aquellos goles sin contexto que se inventaba a esta desidia en el campo. Así y todo, tuvo un par que no logró capitalizar", fue la reseña del mencionado medio.

El único que tuvo una peor calificación de Borja fue Paulo Díaz, a quien le dieron 2 puntos luego de su evidente error en el tanto de Tallers. Por su parte, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Rodrigo Villagra recibieron el mismo puntaje del colombiano.

Juan Camilo Portilla en acción de juego con Talleres frente a River, por la Liga de Argentina. JUAN MABROMATA/AFP

Así fue la derrota 0-1 de River Plate con Talleres de Córdoba

Con el dominio en los primeros instantes del partido, el Millonario tuvo una situación clarísima para ponerse en ventaja: Manuel Lanzini peleó una pelota sobre la derecha y asistió a Miguel Borja, quien sacó un latigazo de derecha que Guido Herrera manoteó con lo justo. En la siguiente, el visitante aprovechó una jugada desafortunada en defensa y Federico Girotti marcó el 1-0.

Si bien a River le costó volver a generar peligro, sobre el tramo final mereció la igualdad: contó con situaciones en los pies de Lanzini, Santiago Simón (remate de fuera del área), un desborde peligroso de Nacho Fernández, una chance clara en los pies de Germán Pezzella, luego de una serie de rebotes en el área, y un gol anulado a Borja por infracción previa sobre el arquero.

Apenas comenzado el complemento, Lanzini casi empata con un remate dentro del área que se le fue por arriba del arco. En la siguiente, Borja no le pudo dar con precisión a un centro de Marcos Acuña desde la izquierda. El Millonario controló y acorraló a un Talleres que prácticamente no cruzaba la mitad de cancha y continuó generando peligro, como con un tiro libre de Franco Mastantuono, un derechazo de Claudio Echeverri, un disparo al travesaño de Nacho Fernández y una tijera de Pezzella.

El equipo de Gallardo lo buscó y fue hasta el final, pero no pudo quedarse, al menos, con un empate que mereció ampliamente. Ahora, esperará por el próximo compromiso, que será el domingo que viene frente a Platense, en condición de visitante, por la 17ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol.