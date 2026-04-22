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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota sumó importante triunfo 0-1 sobre FC Dallas en la MLS; James Rodríguez no jugó

Minnesota sumó importante triunfo 0-1 sobre FC Dallas en la MLS; James Rodríguez no jugó

James Rodríguez permaneció en el banco de suplentes de Minnesota, que este miércoles logró un valioso triunfo de visitante en la MLS. Ahora, los 'loons' se enfocan en su siguiente reto frente a LAFC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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James Rodríguez en el juego que Minnesota le ganó a FC Dallas en la MLS.
James Rodríguez en el juego que Minnesota le ganó a FC Dallas en la MLS.
Fotos: Getty Imágenes

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