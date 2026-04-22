Minnesota sumó importante triunfo 0-1 sobre FC Dallas en la MLS; James Rodríguez no jugó

Minnesota United FC, equipo que tiene en sus filas a James Rodríguez, tuvo acción este miércoles en la Major League Soccer (MLS). Los populares 'loons' se quedaron con el triunfo, al vencer a su rival por marcador de 0-1, y de paso, le quitaron un invicto importante a los 'bulls' en casa. En el caso del '10' cucuteño no vio minutos en este compromiso disputado en el Toyota Stadium.

¿Cómo se presentó el partido de la MLS?

El compromiso se decidió con un gol de Anthony Markanich, al minuto 31, quien aprovechó su propio rebote tras una jugada dentro del área. Pese a que el Dallas generó varios disparos a portería no tuvo efectividad, y cuando tuvo que intervenir el arquero de Minnesota, Drake Callender, se mantuvo 'firme' bajo los tres palos.

Por el lado de Minnesota fue paciente y eficiente, logrando el tanto de los tres puntos en menos disparos a portería. Además, hay que indicar que este triunfo para los dirigidos por Cameron Knowles significó romper el invicto que traía el FC Dallas como local en la actual campaña, e igualmente, significó el cuarto triunfo consecutivo para los 'loons'.

James Rodríguez en medio del partido entre FC Dallas y Minnesota en la MLS. Getty Imágenes

¿Por qué James Rodríguez no sumó minutos en este partido?

En el caso puntual del número '10' colombiano se mantuvo en el banco de suplentes de su club en el Toyota Stadium. Knowles no vio necesario su ingreso al campo de juego.



¿Cómo quedó el Minnesota United en el campeonato?

Con los tres puntos en el bolsillo, el club donde milita James Rodríguez llegó a 17 unidades, escalando a la parte alta de la Conferencia Oeste de la MLS, mientras que FC Dallas se mantuvo con 13 unidades.



¿Cuándo vuelve a jugar Minnesota?

Será el próximo sábado 25 de abril cuando en el Allianz Field reciban a LAFC, en una nueva jornada de la Conferencia Oeste. El balón rodará a las 3:45 de la tarde, en horario de Colombia.

