Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-0 Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-0 Boyacá Chicó

Medellín se quedó con los tres puntos este miércoles, en partido pendiente de la décima fecha y en donde hubo una acción polémica. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Medellín y Boyacá Chicó por la décima fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego entre Medellín y Boyacá Chicó por la décima fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad