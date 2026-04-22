Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-0 Boyacá Chicó

Independiente Medellín y Boyacá Chicó midieron fuerzas este miércoles en el estadio Ditaires, en partido pendiente de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Al final, los tres puntos fueron para el 'poderoso de la montaña' que ganó 2-0.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-0 Boyacá Chicó