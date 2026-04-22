Daniel Valencia y la patada que le costó la expulsión en Fortaleza vs. América en El Campín

América visitó en la noche de este miércoles a Fortaleza, en partido aplazado de la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026. El duelo, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dejó la expulsión de Daniel Valencia en la 'mechita' por una dura patada al rival.

La jugada en cuestión sucedió a la altura del minuto 27 y en una acción en ofensiva para los dirigidos por David González. Tras un centro al área, Valencia levantó mucho la pierna para intentar controlar la esférica, y fue ahí donde terminó impactando el pecho de un defensor de los 'amix', que inmediatamente cayó al césped con evidente dolor. El árbitro del compromiso Luis Matorel no dudó en mostrarle la cartulina roja.

Así las cosas, antes del minuto 30 el América se quedó con un jugador menos en el campo de juego.



Vea acá la jugada que le costó la expulsión a Daniel Valencia