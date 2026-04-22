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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Daniel Valencia y la patada que le costó la expulsión en Fortaleza vs. América en El Campín

Daniel Valencia y la patada que le costó la expulsión en Fortaleza vs. América en El Campín

El jugador del América, Daniel Valencia, intentó controlar el balón pero terminó impactando en un futbolista de los 'amix'. ¡Acá el video de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Daniel Valencia y su expulsión en Fortaleza vs. América.
Daniel Valencia y su expulsión en Fortaleza vs. América.
Foto: captura de video de pantalla

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