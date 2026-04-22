Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza vs. América también tuvo su polémica arbitral; Luis Matorel, el señalado

Fortaleza vs. América también tuvo su polémica arbitral; Luis Matorel, el señalado

En medio del juego en el estadio El Campín entre Fortaleza y América se presentó una acción que terminó en gol de los 'diablos rojos'. ¡Vea acá la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Fortaleza y América de Cali en El Campín.
Acción de juego entre Fortaleza y América de Cali en El Campín.
X de @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad