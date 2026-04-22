Fortaleza vs. América también tuvo su polémica arbitral; Luis Matorel, el señalado

El compromiso que jugaron Fortaleza y América de Cali, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, también tuvo su polémica, siendo el árbitro Luis Matorel, el señalado.

El cronómetro marcada el minuto 59 y con el 0-1 a favor de los 'diablos rojos' cuando Brayan Correa se internó en el área y fue derribado por un rival. De inmediato, Matorel señaló penalti a favor de los dirigidos por David González, causando la indignación de los 'amix'.

Posteriormente, a Matorel lo llamaron desde el VAR para que revisara la jugada, el contacto hacia Correa, si fue con sutileza o una falta fuerte. No obstante, Matorel se mantuvo en su decisión; la determinación del juez central no cayó nadie bien en el banco técnico de Fortaleza.

Luego, al frente del balón se paró Yeison Guzmán quien cambió la falta por gol. El 0-2 del América se subió en el tablero al minuto 64.



Vea acá la jugada:

⚽👀 ¿Era penal? ¡El árbitro pitó falta dentro del área y hay pena máxima para América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/XjU0gF3DDt — Win Sports (@WinSportsTV) April 23, 2026