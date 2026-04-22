Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-2 América de Cali

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-2 América de Cali

América de Cali logró tres valiosos puntos este miércoles en el estadio El Campín, escenario que se vistió de rojo. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Tomás Ángel marcó uno de los goles del América frente a Fortaleza en El Campín.
Tomás Ángel marcó uno de los goles del América frente a Fortaleza en El Campín.
X de @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad