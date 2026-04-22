Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-2 América de Cali

América se quedó este miércoles con los tres puntos frente a Fortaleza, en compromiso pendiente de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. El duelo entre la 'mechita' y los 'amix' se llevó a cabo bajo un marco espectacular en el estadio El Campín; el escenario capitalino se vistió de rojo.

Dicho compromiso tuvo emociones de principio a fin, con un expulsado, con acciones con tinte de polémica, y con buenos goles. Tomás Ángel y Yeison Guzmán fueron los autores de los goles para el rojo del Valle del Cauca.

Acción de juego entre Fortaleza y América de Cali en El Campín. X de @AmericadeCali

El partido empezó con un América con la posesión de la esférica, pero sin llegadas claras al pórtico rival. Mientras que Fortaleza inquietó con remates de media distancia, convirtiendo a Jorge Soto en figura.



Pero al minuto 24 Tomás Ángel pudo decretar el 0-1 en el tablero para la euforia de los hinchas 'escarlatas' en las gradas. Luego, vino una tarjeta roja para el América, luego de que Daniel Valencia impactara con la pierna a un rival en medio de una acción en ofensiva de su equipo.

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Para la segunda parte, el árbitro Luis Matorel señaló penalti para el América, esto tras un toque sutil en el área de Santiago Cuero a Brayan Correa; desde los 'amix' mostraron descontento. Y aunque el juez central revisó la jugada en el VAR, mantuvo la decisión. Yeison Guzmán cambió la falta por gol.

Fortaleza le puso un poco de 'picante' al juego con el tanto de Andrés Arroyo, al 86, pero América aguantó hasta el final y logró su clasificación a los 'play-offs' de la Liga BetPlay.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-2 América de Cali