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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y Willer Ditta sufren en Cruz Azul; el club tomó una dura determinación

Kevin Mier y Willer Ditta sufren en Cruz Azul; el club tomó una dura determinación

Cruz Azul, equipo donde militan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, sorprendió en las últimas horas con una impactante noticia. ¡Acá los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, en uno de los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, en uno de los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Getty Imágenes

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