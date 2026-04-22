Kevin Mier y Willer Ditta sufren en Cruz Azul; el club tomó una dura determinación

El argentino Nicolás Larcamón fue cesado este miércoles de la dirección técnica del club Cruz Azul, como consecuencia de una racha de nueve partidos sin ganar entre la liga local y la Copa de Campeones de la Concacaf. En la 'máquina cementera' militan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

Dentro de esa racha, la semana anterior el Cruz Azul fue eliminado por Los Ángeles FC en cuartos de final del torneo de la Concacaf, del cual era el campeón defensor. La destitución del argentino se da a pesar de haber clasificado a 'La Máquina' a los cuartos de final.

Cruz Azul jugará la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Getty

"Se trató de una decisión compleja porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico, al tiempo que obtuvo buenos registros estadísticos y episodios de buen fútbol; sin embargo, existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable", argumentó el Cruz Azul en un comunicado.



Larcamón dirigió por última vez al equipo 'celeste' el martes ante el Querétaro, en un partido que terminó empatado 1-1 por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2026.

Publicidad

"Lo único que tengo para decir es disculparme con la afición", dijo Larcamón el martes tras el noveno partido sin ganar, sexto en la liga. "Ahora estamos con el crédito casi que en cero".

Nicolás Larcamón dejó al Cruz Azul con 30 puntos en el cuartos lugar de la clasificación.

Publicidad

El entrenador argentino, de 41 años de edad, tomó el mando del Cruz Azul en junio de 2025. Su balance fue de 47 partidos dirigidos con 24 victorias, 16 empates y siete derrotas.

La dirección técnica del Cruz Azul queda en el mexicano Joel Huiqui, exjugador del club, de 43 años.

El interinato de Huiqui comenzará el domingo en el partido contra Necaxa en el estadio Banorte (antes Azteca), por la decimoséptima jornada y última de la fase regular del Clausura 2026.

Kevin Mier y Nicolás Larcamón, ex DT de Cruz Azul. Fotos: AFP y X de Cruz Azul