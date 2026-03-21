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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota United vs Seattle Sounders EN VIVO; hora y TV del partido de James Rodríguez en la MLS

Minnesota United vs Seattle Sounders EN VIVO; hora y TV del partido de James Rodríguez en la MLS

Este domingo será el segundo partido del colombiano James Rodríguez con el Minnesota United, buscando dejar atrás la goleada sufrida en su debut en la MLS. Agéndese para ver al '10'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
AFP

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