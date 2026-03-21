Minnesota United vs Seattle Sounders EN VIVO; hora y TV del partido de James Rodríguez en la MLS

Minnesota United no ha tenido un buen inicio de temporada en la MLS, y hasta el pasado domingo pudo contar con James Rodríguez, su fichaje estelar para buscar tener mejor actuaciones en el campeonato norteamericano. Sin embargo, en el debut del mediocampista colombiano sufrió una goleada 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps, algo que dejó en segundo plano el estreno del cucuteño.

Pero este domingo 22 de marzo se viene una nueva oportunidad para el '10' de nuestro país y su equipo en la Major League Soccer, recibiendo al Seattle Sounders por la fecha 5 del torneo.



Minnesota United vs Seattle Sounders EN VIVO; hora y TV del partido de James Rodríguez:

Fecha: domingo 22 de marzo

Hora: 1:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Field

Transmisión: Apple TV / Amazon Prime

Así las cosas, este domingo será una nueva oportunidad para James Rodríguez de seguir sumando minutos en este nuevo reto en el fútbol internacional, antes de sumarse a la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos de fogueo frente a Croacia y Francia (26 y 29 de marzo), que se podrán ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.

Actualmente el Minnesota United está en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la MLS, con apenas cuatro puntos luego de 4 fechas disputadas en el torneo norteamericano. Actualmente llevan una victoria, un empate y dos derrotas, teniendo actualmente una diferencia de gol de -7, en especial tras la abultada derrota 6-0 con Vancouver Whitecaps.



Incluido el encuentro de este domingo frente al Seattle Sounders, a James Rodríguez le faltarían 11 partidos programados de la MLS, siendo el 23 de mayo el último antes de ponerse a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial 2026, por lo que buscará estar en óptimas condiciones y sumar minutos para llegar con rodaje y un buen estado físico a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio al 19 de julio.