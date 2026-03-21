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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jóvenes figuras de Nacional y Medellín, entre los mejores jugadores Sub-21 de Sudamérica

Jóvenes figuras de Nacional y Medellín, entre los mejores jugadores Sub-21 de Sudamérica

En un estudio estadístico reciente de CIES Football Observatory destacan los nombres de dos futbolistas colombianos que ya brillan en los clubes antioqueños. ¡Le contamos de quienes se trata!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Atlético Nacional e Independiente Medellín formados.
Atlético Nacional e Independiente Medellín formados.
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