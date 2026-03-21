Jóvenes figuras de Nacional y Medellín, entre los mejores jugadores Sub-21 de Sudamérica

El talento joven del fútbol colombiano sigue dando de qué hablar a nivel internacional. En esta ocasión, el más reciente informe del CIES Football Observatory ubicó a dos promesas de la Liga BetPlay dentro del top-10 de los mejores jugadores Sub-21 de Sudamérica: Halam Loboa, de Independiente Medellín, y Juan Rengifo, de Atlético Nacional.

El listado, que mide el impacto de los futbolistas jóvenes a partir de su rendimiento, regularidad y minutos en cancha, posiciona a Loboa en el quinto lugar con un índice de 1.144, mientras que Rengifo aparece en la décima casilla con 1.132. Ambos comparten ranking con jugadores de ligas competitivas como Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, lo que resalta aún más su presente.

El top-10 lo completan Nicolás Amasifuen (Deportivo Moquegua, Perú), Facundo Faccio (Newell’s Old Boys, Argentina), Pedro Zarza (CS Trinidense, Paraguay), Milton Delgado (Boca Juniors, Argentina), Jerónimo Gómez (Newell’s Old Boys, Argentina), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield, Argentina), Mauricio Amaro (Defensor Sporting, Uruguay) y Tiziano Perrotta (Banfield, Argentina).

En el caso de Halam Loboa, su desempeño con el ‘Poderoso de la Montaña’ ha sido consistente. Según los datos registrados, el atacante suma 38 partidos disputados, en los que ha aportado un gol y cinco tarjetas amarillas, consolidándose como una pieza recurrente dentro del esquema del equipo antioqueño. Más allá de las cifras, su influencia en el medio campo ha sido positiva por pisar el área y a la par dar una mano en defensa.



Por su parte, Juan Rengifo también ha tenido un papel destacado con Atlético Nacional. El joven futbolista acumula 33 partidos jugados, con un balance de siete goles, seis asistencias y cuatro tarjetas amarillas. Con los verdolagas se coronó campeón de la Copa Colombia en el 2025.

Lionel Messi y Juan Rengifo, en el partido entre Atlético Nacional e Inter Miami AFP

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El informe del CIES es reconocido por su rigurosidad en el análisis estadístico y su capacidad para proyectar el futuro de los jugadores jóvenes.

Así, tanto Independiente Medellín como Atlético Nacional pueden presumir de tener en sus filas a dos de los futbolistas Sub-21 más prometedores de Sudamérica