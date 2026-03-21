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Gol Caracol  / Barcelona vs. Rayo Vallecano, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Rayo Vallecano, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Este sábado, en el estadio Camp Nou, el Barcelona recibe al Rayo Vallecano por la fecha 29 del futbol español. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Barcelona vs. Rayo Vallecano.
Barcelona vs. Rayo Vallecano.
Getty Images.

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