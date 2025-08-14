Necaxa vs León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez en Liga MX

El León de Guanajuato se medirá contra Necaxa este viernes 15 de agosto en el estadio Victoria. La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo buscará dejar atrás la mala racha de cinco partidos consecutivos con derrota, que lo tiene actualmente en el puesto 15 de la tabla del torneo mexicano con únicamente 3 puntos, muy cerca del último, el Querétaro; y que lo hizo quedar eliminado muy pronto de la Leagues Cup.

El cuadro 'esmeralda' viene de caer 3-1 frente a Monterrey de local, por lo cual intentará mejorar su juego y conseguir tres puntos que le permitan descolgarse de la zona baja del fútbol 'manito'. El '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, no estuvo presente en el juego anterior de su equipo, y no se sabe si será de la partida este viernes. Por otra parte, el también colombiano, Daniel Arcila, anotó un gol en el juego pasado y se espera que vuelva a tener minutos con la 'fiera'.

Hora y dónde ver Necaxa vs. León, por la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto

Viernes 15 de agosto Hora: 10:05 p.m. (hora de Colombia)

10:05 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Victoria, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Claro Video y en el canal de YouTube de Claro Sports.

Con tres derrotas y una victoria, el equipo muestra la tercera peor ofensiva del torneo, tres goles en cuatro encuentros y su defensa es también la tercera menos confiable; suma ocho tantos recibidos.

Tras el partido anterior, el técnico Eduardo Berizzo afirmó: "La comunicación con la directiva es muy buena, cuando gano y cuando pierdo converso todo el tiempo con mi director deportivo y mi presidente; quiero lo mejor para el Club León, es una institución excelente y con toda facilidad para el entrenador”. Sin embargo, según TV Azteca, el DT argentino podría ser despedido si no obtiene una victoria ante Necaxa.

Eduardo Berizzo, técnico de León AFP

Necaxa, por su parte, tiene cinco unidades, va en octavo lugar y tratará de aprovechar su localía para mantenerse en zona de clasificación. Los 'electricistas' vienen de lograr un empate frente a Pumas en condición de visitante por marcador de 1-1.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos, en el torneo Clausura de este año, vio como ganador al cuadro 'rojiblanco' 2-1 con goles de Johan Rojas y Diber Cambindo en el local, y Jhonder Cádiz, a pase de James, por el León.