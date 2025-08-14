Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Necaxa vs León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez en Liga MX

Necaxa vs León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez en Liga MX

Duelo de colombianos en la fecha 5 de la liga mexicana. El León, comandado por James Rodríguez, se enfrentará al Necaxa, de Kevin Rosero, Diber Cambindo y Johan Rojas.