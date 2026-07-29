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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa anotó golazo con Betis, mientras sigue sonando en Vasco da Gama; 4-0 sobre Lyon

Nelson Deossa anotó golazo con Betis, mientras sigue sonando en Vasco da Gama; 4-0 sobre Lyon

Este miércoles, el volante colombiano Nelson Deossa se reportó con una gran anotación en la goleada de Real Betis contra Olympique de Lyon, en juego de preparación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Nelson Deossa en Real Betis vs. Olympique de Lyon.
Nelson Deossa en Real Betis vs. Olympique de Lyon.
Getty Images.

En medio de la pretemporada, Real Betis venció 4-0 a Olympique de Lyon y el colombiano Nelson Deossa fue protagonista al marcar uno de los goles. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de la Línea.

A los 44 minutos, Pablo Fornals cobró un tiro de esquina y el volante 'cafetero' se alzó por los aires y metió un cabezazo que dejó sin respuesta al arquero Dominik Greif.

Deossa ha sonado en los últimos días como posible refuerzo de Vasco da Gama de Brasil.

Vea el gol de Nelson Deossa en Real Betis vs. Olympique de Lyon:

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