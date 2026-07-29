Nelson Deossa anotó golazo con Betis, mientras sigue sonando en Vasco da Gama; 4-0 sobre Lyon

En medio de la pretemporada, Real Betis venció 4-0 a Olympique de Lyon y el colombiano Nelson Deossa fue protagonista al marcar uno de los goles. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de la Línea.

A los 44 minutos, Pablo Fornals cobró un tiro de esquina y el volante 'cafetero' se alzó por los aires y metió un cabezazo que dejó sin respuesta al arquero Dominik Greif.

Deossa ha sonado en los últimos días como posible refuerzo de Vasco da Gama de Brasil.

Vea el gol de Nelson Deossa en Real Betis vs. Olympique de Lyon:



GOOOOLLLLLL from Nelson Deossa! He scored for Real Betis against Lyon in a friendly to make it 2-0 for his team! 🇨🇴🔥

pic.twitter.com/KDx4TpTNze — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) July 29, 2026