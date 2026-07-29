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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Derechos de TV del fútbol colombiano siguen sin definición; todos los clubes pendientes

Derechos de TV del fútbol colombiano siguen sin definición; todos los clubes pendientes

"Se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará con 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas", se leyó en una nota oficial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de la Dimayor.
Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de la Dimayor.
COLPRENSA - IA.

El fútbol profesional colombiano se encuentra en un momento clave que tiene que ver directamente con su estrategia y proyección de cara a lo que será el nuevo contrato para los derechos de televisión. Hace un par de días, un grupo denominado como G8 (Atlético Nacional, Millonarios, América, Deportivo Cali, Junior, Medellín, Santa Fe y Once Caldas), haciendo referencia a los ochos clubes grandes de nuestro país, exigió abrir el debate sobre una nueva repartición de estos dineros. De inmediato, la Dimayor citó a una Asamblea Extraordinaria para este miércoles 29 de julio y ya hay noticias sobre el tema.

Según el periodista de 'Gol Caracol', Eduardo Ahumada, "el tema de los derechos de televisión en el fútbol colombiano sigue vivo. Una vez se conozca el nuevo operador, se conozca la cifra, ahí se empezará a discutir cómo será la repartición. Esto después de la asamblea que se realizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol".

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Eso si, la Dimayor no tardó en pronunciarse a través de un comunicado tan pronto culminó la reunión.

Acá la misiva del ente rector del balompié de nuestro país:

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, llevó a cabo hoy su Asamblea Extraordinaria en las instalaciones de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, con la participación de los representantes de los 36 clubes afiliados. Durante la jornada se abordaron temas estratégicos para el presente y el futuro del Fútbol Profesional Colombiano, entre ellos el modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la DIMAYOR. En el marco de la Asamblea, los clubes intercambiaron diferentes puntos de vista sobre este modelo, en un ejercicio que hace parte de la autonomía y la gobernanza de la DIMAYOR. Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales".

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Esta decisión reafirma el compromiso de la Asamblea con un proceso participativo, transparente e institucional, orientado a construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del Fútbol Profesional Colombiano. La DIMAYOR reitera su compromiso de continuar liderando espacios de diálogo y construcción colectiva con sus clubes afiliados, convencida de que el trabajo conjunto y el respeto por la institucionalidad son fundamentales para seguir impulsando el crecimiento del fútbol profesional colombiano y afrontar con éxito los retos que definirán su futuro".

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