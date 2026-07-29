Manchester City tomó radical decisión con una de sus figuras para la temporada 2026-27

El extremo Jack Grealish, del Manchester City, se ha quedado fuera de la gira de pretemporada del club inglés al no haber superado aún la lesión en el pie que acabó con su cesión en el Everton. Grealish jugador de la Selección de Inglaterra, que cumple 31 años en septiembre, terminó su temporada antes de tiempo al tener que operarse su pie. Al mismo tiempo, que el Everton decidió no hacer permanente su traspaso.

El atacante inglés, que también perdió cualquier oportunidad que tenía de ir al Mundial, volvió a los entrenamientos con el City la semana pasada, pero no ha sido incluido en la plantilla que hará una gira por Seúl y Hong Kong durante los próximos once días.

Grealish aún tiene un año de contrato con su equipo los 'Sky Blues'. No obstante, el club no tiene intención de renovar con el futbolista y estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista, que desde su llegada en 2021 por 120 millones en ha jugado 157 partidos, marcado 17 goles y repartido 27 asistencias, además de participar en la conquista del triplete en 2023. El City se enfrentará al Inter de Milán, a un combinado de estrellas de la liga de Corea del Sur y al Atlético de Madrid durante su gira asiática

Jack Grealish; jugador del Manchester City Fotografía de. AFP

¿Cómo ha sido el paso de Jack Grealish por el Manchester City?

El inglés llegó al equipo durante el verano de 2021 procedente del Aston Villa. Su fichaje no solo representó una de las inversiones más importantes del club, sino que también estableció un récord en el fútbol británico, ya que el Manchester City pagó 100 millones de libras (unos 120 millones de euros) por su traspaso, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del fútbol británico en ese momento. Sin embargo, su etapa en el conjunto inglés ha estado marcada por altibajos. Durante la temporada 2023-24, su rendimiento disminuyó considerablemente debido a una serie de lesiones musculares.

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Además, fuera de los terrenos de juego se cuestionó su falta de concentración y compromiso, factores que terminaron por mermar la confianza que Pep Guardiola depositaba en él.

A pesar de ello, el futbolista fue parte de una de las etapas más exitosas del club. Conquistó tres títulos consecutivos de la Premier League (2021-22, 2022-23 y 2023-24) y formó parte del histórico equipo que consiguió el triplete en la temporada 2022-23, al proclamarse campeón de la UEFA Champions League, la FA Cup y la Premier League.