San Lorenzo quedó encantado con Jhohan Romaña; le encontró reemplazo y es colombiano

San Lorenzo continúa activo en el mercado de fichajes y todo indica que volverá a apostar por un defensor colombiano. Tras la salida de Jhohan Romaña, quien dejó una buena imagen durante su paso por el club argentino, la dirigencia avanzó en las negociaciones para incorporar a Danilo Arboleda, zaguero que llegaría para reforzar la última línea del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

De acuerdo con 'TyC Sports', "luego de levantar las inhibiciones y de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura con el 1-0 sobre Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la Zona A, el clima en San Lorenzo está empezando a cambiar. Mientras tanto, el Ciclón se sigue moviendo en el mercado de pases y este miércoles acordó la llegada de Danilo Arboleda y además fue ofrecido Roberto Pereyra".

Danilo Arboleda, jugador colombiano. Getty Images.

El defensor colombiano aparece como una apuesta para fortalecer una zona del campo que perdió a uno de sus hombres más importantes. En ese sentido, el mismo medio explicó el motivo por el que la dirigencia aceleró las conversaciones para concretar la operación: "Con las llegadas de Juan Pablo Álvarez y Gustavo del Prete, el conjunto que conduce Néstor Gorosito está a la espera del arribo de Emiliano Amor pero necesitaba un defensor más para suplir la salida de Jhohan Romaña. Es por eso que aceleró y acordó con Banfield por el pago de la cláusula de rescisión de 250 mil dólares por el 60% de su pase".



Arboleda afrontará este reto después de construir una carrera con experiencia en Colombia, Moldavia, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. A nivel profesional ha disputado 261 partidos, en los que convirtió 15 goles, entregó cinco asistencias y acumuló 22.140 minutos en cancha. Además, recibió 37 tarjetas amarillas, cifras que reflejan su continuidad y regularidad como defensor central.

Publicidad

El colombiano ha vestido las camisetas de Patriotas, FC Sheriff, Inter Bogotá, CD América, Al-Ain, Banfield, Deportivo Pasto, Al-Ahli SC, Deportivo Cali y WH Three Towns.

Ahora, San Lorenzo espera que Danilo Arboleda pueda llenar el vacío que dejó Jhohan Romaña y mantener el nivel defensivo que caracterizó al equipo en las últimas temporadas.