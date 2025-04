James Rodríguez ha sido señalado en México por su reciente expulsión con León; en menos de un minuto, el '10' vio dos tarjetas amarillas y se fue a las duchas de forma temprana. Su actitud en el juego contra Monterrey ha acaparado las portadas en la prensa del país norteamericano; el cucuteño ha tenido un bajón significante y no paran de hablar de ello; teniendo en cuenta que llegó con el cartel de figura para llevar a su club a pelear en la Liga MX.

A raíz de este decaimiento del exReal Madrid con las 'fieras', en Gol Caracol dialogamos con el periodista mexicano Luis Fernando Ibarra y quien hace parte de 'Multimedios TV'. El comunicador se animó a decir, que "es un comentario bastante impopular, pero Nelson Deossa es mejor, al menos en la Liga mexicana, que James Rodríguez ".

Indicó que se esperaba que en los últimos juegos del León, Rodríguez Rubio fuera un jerarca, pero que no "ha podido inspirar a sus compañeros a poder darle vuelta a la página".

James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León de México, contra Monterrey Getty Images

¿Cómo ven el rendimiento de James Rodríguez?

Publicidad

"El rendimiento de James Rodríguez en México fue de más a menos en todos los sentidos, tanto en el tema participativo, no solo en la asistencia y en el gol, sino en el juego. Al principio se le veía a un James intenso en todos los partidos y posteriormente fue bajando su nivel tanto en la participación de volumen de juego, en la asistencia y los goles; y eso es algo que se ha tenido un poquito de miedo por lo que ha pasado recientemente de James a nivel clubes".

¿A qué se debe este bajón del '10' con el León?

Publicidad

"Es evidente que el bajón de James, primero son dos cuestiones. Una que creo es muy clara, que es la ausencia de León, al parecer, en el Mundial de Clubes es muy evidente que pegó en todos los sentidos y no solamente a James sino a sus compañeros, a toda la dirigencia, la notificación por parte de la FIFA que no podrían jugar el certamen es muy evidente que eso le pegó durísimo después que vino de la Selección Colombia; y la segunda, es que James Rodríguez en clubes, quitando Real Madrid, recientemente ha batallado muy muchísimo, creo que no ha sido el James que a lo mejor ven en Selección Colombia, ha sido un jugador que si debería ser más consistente por el tipo de futbolista que es y sobre todo en momentos apremiantes para lo que se le requiere en el León , que es terminar con un campeonato importante".

¿Se esperaba más de James Rodríguez en estos últimos juegos del León?

"Si se esperaba que cargara el equipo al hombro, que fuera determinante sobre todo, que ante esta situación de problemática del equipo, fuera ese líder, ese jerarca, que no solamente venga por el Mundial de Clubes, sino que también venga por ser ese referente, como en su momento lo estuvo siendo Sergio Ramos en los 'rayados' que ayudó a varios elementos a poder salir del nivel que se encontraban. Así le ayudó Ramos a un colombiano, como es el caso de Nelson Deossa, Sergio Ramos fue un líder, un jerarca, eso se esperaría de un tipo de James Rodríguez, pero que al menos en ese sentido ha sido decepcionante la forma en la que no ha podido inspirar a sus compañeros a poder darle vuelta a la página y concentrarse en el torneo mexicano, independiente de lo que pase con el Mundial de Clubes".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en el partido del Club León contra Monterrey, por la Liga MX Getty Images

"La realidad y voy a hacer un comentario bastante impopular, pero al menos en los últimos juegos, Nelson Deossa, del Monterrey, terminó siendo mucho más factor que James Rodríguez; hablando de dos colombianos. Deossa cargó el equipo ante la ausencia de Sergio Canales, lo hizo bastante bien; siento que él ha sido muy criticado, y James Rodríguez, la verdad no pudo culminar su temporada al inicio, y siendo duros, y en estos momentos y en la actualidad, pero Nelson Deossa es mejor, al menos en la Liga mexicana, que James Rodríguez".

Publicidad

¿Cómo es esa relación de James Rodríguez con Berizzo? ¿Cómo se percibe desde allá?

"Ha sido muy de respeto, en ningún momento se ha sido cuestionable, James Rodríguez ha sido titular indiscutido, cuando no ha jugado es por un tema de rotación, tampoco se nota que esté a disgusto Berizzo con James al menos en el tema táctico. Berizzo respeta mucho a James en todos los niveles, y una de las cuestiones que a lo mejor sí en cuanto se percibe lo de Berizzo, es que ha salido la información incluso es que él después de lo que sucedió con León en el Mundial de Clubes podría no seguir con la dirigencia de las 'fieras', hay incertidumbre. Misma incertidumbre que se tiene con James, qué va a pasar con él ante esta ausencia de León en el Mundial".

Publicidad

El tema del Mundial de Clubes, ¿ha afectado en cierta manera el rendimiento del León?

"Ha afectado muchísimo, creo que León es otro antes y después del tema del Mundial de Clubes, eso ha pegado en todos los niveles, tanto en tema dirigencia y también en lo que pasa con los jugadores, la dirección técnica, los aficionados que muchos ya se habían comprado los vuelos a la sede donde iban a ser los partidos del León en el Mundial, sí ha sido prácticamente una bomba; los proyectos que se tenían pensando, a lo que había llegado James Rodríguez, por lo que habían contratado a Fonseca, como el mismo Berizzo, a unos colombianos que estaban haciendo bien las cosas; les ha pegado durísimo la noticia. Independiente que pueda sonar excusa sí es notable que no solamente es una caída futbolística sino que incluso los ves cabizbajos. León clasificó de sexto en la tabla general cuando había estado en el primer lugar durante prácticamente toda la temporada, solo le queda el torneo local, ante la situación del Mundial de Clubes, y van contra un equipo bien trabajado como es Cruz Azul".