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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Polonia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Polonia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

No hay tiempo para el tropiezo y la Selección Colombia femenina Sub-20 lo sabe. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentan a Polonia en los octavos de final de la cita orbital juvenil.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Colombia y Polonia se enfrentan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Colombia y Polonia se enfrentan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty Imágenes

El Mundial Femenino Sub-20 entró en la fase de los 'mata-mata', de las eliminaciones directas, en pro de conocer a la nueva plantilla campeona. Y la Selección Colombia confía en seguir en carrera este jueves 17 de septiembre cuando enfrente a las dueñas de casa, a Polonia, en partido por los octavos de final. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y también en el canal de Youtube.

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Hay que precisar que las dirigidas por Carlos Paniagua se instalaron en esta fase del certamen de la FIFA como una de las mejores terceras, esto después de haber caídos goleadas por Corea del Norte 3-0. Además, la 'tricolor' juvenil femenina sumó un empate a ceros con Portugal y un triunfo de 3-1 sobre Costa Rica en el grupo E.

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Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty Imágenes

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Colombia vs. Polonia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial Femenino Sub-20

Día: jueves 17 de septiembre.
Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
Estadio: Bielsko-Biala
Árbitra: Casey Reibelt.
TV: señal principal de Gol Caracol y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com

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