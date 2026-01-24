Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa y compañía recibieron contundente consejo de su entrenador en Real Betis

Nelson Deossa y compañía recibieron contundente consejo de su entrenador en Real Betis

Fiel a su experiencia y sabiduría, el director técnico, Manuel Pellegrini, le envió un claro mensaje a Nelson Deossa y demás jugadores de la plantilla de su equipo.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad