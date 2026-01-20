Nelson Deossa entregó buenas noticias en Betis, antes de importante juego por la Europa League

El Real Betis viajará este miércoles a Salónica (Grecia), donde disputará el jueves ante el PAOK la séptima y penúltima jornada de la primera fase de la Europa League, con ocho bajas en total, entre ellas la del extremo brasileño Antony dos Santos, por precaución debido a unas molestias, y la novedad de los regresos del marroquí Ez Abde, y el colombiano Nelson Deossa.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini facilitó en la tarde de este martes una convocatoria de veintitrés futbolistas en la que, además de Antony, tampoco han entrado el centrocampista Rodrigo Riquelme, lesionado en el aductor izquierdo en el entrenamiento del lunes; el delantero congoleño Cédric Bakambu, por sanción; y otros cinco jugadores que llevan un tiempo ausentes por distintas dolencias.

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Real Betis. Getty

Estos últimos son los laterales Héctor Bellerín y el hispano-dominicano Junior Firpo; el mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, quien será operado a finales de esta semana de una lesión de tobillo tras haber participado con su selección la Copa de África; el mediapunta Isco Alarcón; y el delantero colombiano 'Cucho' Hernández.



En el caso del brasileño Antony, el técnico del conjunto bético ha decido no incluirlo en la lista para el partido en la ciudad griega tras acabar el sábado el encuentro de LaLiga EA Sports frente al Villarreal con unas molelstias en el pubis.

Sí está entre los convocados el extremo marroquí Abde, quien se ejercitó este martes en el gimnasio tras regresar la noche anterior de su país como subcampeón de la Copa Africana con su selección, así como el medio colombiano Nelson Deossa, que fue baja de última hora contra el Villarreal por un cuadro febril debido a una amigdalitis.

Además de recuperar en Europa al lateral suizo Ricardo Rodríguez, que se perdió por sanción el partido ante el Dinamo Zagreb, Pellegrini ha citado a cuatro jugadores del filial: el lateral Carlos de Roa, los mediocampistas Iván Corralejo y Dani Pérez, y los atacantes José Antonio Morante y Rodrigo Marina, aparte de Ángel Ortiz y Pablo García, que suelen jugar con el primer equipo.

La convocatoria del Betis la forman los arqueros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, LLorente, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez, Aitor Ruibal y De Roa; los centrocampistas Altimira, Fornals, Lo Celso, Marc Roca, Deossa, Dani Pérez y Corralejo; y los atacantes Abde, Chimy Ávila, Morante, Rodrigo Marina y Pablo García.