Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por Manuel Pellegrini en Betis

El entrenador del Betis, el chileno, Manuel Pellegrini, señaló tras la derrota en el campo del PAOK griego (2-0), que ahora tienen "que jugar en casa", ante el Feyenoord neerlandés en la última jornada de la primera fase de la Liga Europa, para clasificarse "entre los ocho primeros", lo que les daría el pase directo a los octavos sin pasar por una ronda previa.

"Ojalá hagamos un gran partido para lograr la clasificación directa", apuntó el chileno en la sala de prensa del estadio Toumba, en Salónica, donde relató que el de este jueves "fue un partido muy disputado. El PAOK se cerró en su área y no tuvo mucha llegada", aunque reconoció que el Betis tampoco estuvo "muy creativo y llegó el primer gol", del que dijo que "marcó la diferencia".

Pellegrini lamentó que tuvieran "el control" pero sin llegadas en "un partido muy disputado" y que "las lesiones -de Aitor Ruibal y el argentino Giovani Lo Celso- obligaron a hacer cambios que nos estaban programados", pese a lo cual siguieron "buscando el empate por las dos bandas, aunque creando poco", insistió.

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo Getty Images

El preparador suramericano, sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos en este enero y más después de las muchas bajas que se acumulan en la plantilla, precisó que "ahora lo importante es los jugadores que hay, con los que hay que sacar el partido de La Liga -el próximo domingo en el campo del Alavés- y después el del Feyenoord -el próximo jueves en Sevilla-", y que después ya se verán "los resultados y lo que se hace a final del mes".

