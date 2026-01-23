Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por Manuel Pellegrini en Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por Manuel Pellegrini en Betis

Después de lo ocurrido en la Europa League, el entrenador del conjunto español envió un contundente mensaje a Juan Camilo 'Cucho' Hernández y compañía.

Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
AFP

