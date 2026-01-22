Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Betis, con Nelson Deossa, no pudo en su visita al PAOK Salónica; perdió 2-0 en Europa League

Betis, con Nelson Deossa, no pudo en su visita al PAOK Salónica; perdió 2-0 en Europa League

Ahora, Nelson Deossa y compañía deberán buscar el pase directo a los octavos de final de la Europa League la próxima semana. Betis suma 14 puntos en el torneo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Nelson Deossa con Betis en partido frente al Paok Salónica por la Europa League.
