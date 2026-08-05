Nelson Deossa y un golazo con Real Betis: vea acá el VIDEO de la anotación al Arsenal

Nelson Deossa marcó un verdadero golazo este miércoles con Real Betis. El jugador colombiano convirtió en partido de preparación frente al Arsenal, y lo hizo a través de una de sus mejores cualidades: la media distancia.

El cronómetro marcaba el minuto 26 cuando el futbolista de nuestro país recibió el balón afuera de la medialuna, lo acomodó y sacó un zapatazo, imposible para el golero de los 'gunners', Kepa Arrizabalaga. Esa anotación fue el 1-2 parcial del Betis.

Vea acá el golazo de Nelson Deossa HOY en Arsenal vs. Betis, en duelo de fogueo:

Pero qué golazo metiste, Nelson 🇨🇴😮‍💨 pic.twitter.com/MySgpYhUk0 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 5, 2026