"Marcarle tres goles al Tolima no es nada fácil": Éder Chaux destacó el presente del Medellín

El Independiente Medellín sigue fino en la Liga BetPlay II-2026 luego del valioso triunfo 3-2 sobre Deportes Tolima, conseguido el martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Aunque el conjunto antioqueño mostró eficacia en ataque, también tuvo que sostener el resultado gracias a una destacada actuación de su arquero Éder Chaux, quien registró nueve atajadas durante el compromiso.

Tras el encuentro, el guardameta pasó por los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', donde resaltó el momento que vive el equipo y, especialmente, la influencia que ha tenido el entrenador Amaranto Perea en este inicio de campeonato.

"El poder aportar al equipo desde lo individual me hace sentir bien. Los resultados han sido positivos y todo nos da esa confianza para seguir por ese camino", aseguró Chaux, quien fue una de las figuras del compromiso disputado en territorio tolimense.

El arquero también explicó que el cuerpo técnico ha centrado buena parte de su trabajo en fortalecer el aspecto táctico del equipo. "El profe ha transmitido una información muy clara y el deseo de mejorar tácticamente. Tenemos muy buen equipo, jugadores de buen pie, pero nos ha faltado ser más conscientes de la táctica. Ha tratado de brindar herramientas para que los jugadores se posicionen mejor en sus ubicaciones. Eso nos da una solidez como equipo; no solo se trata de generar opciones de gol, sino también de comportarse bien dentro de la cancha", afirmó.



Independiente Medellín venció a Deportes Tolima por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Medellín

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Chaux destacó que la idea futbolística del Medellín pasa por controlar el balón y generar oportunidades desde la posesión. "La idea de nosotros es construir, tener el balón y, a partir de allí, crear las opciones cuando se presenten los espacios. Hay cosas por corregir, pero hemos hecho goles. Ayer marcarle tres goles al Tolima no es nada fácil", comentó.

El arquero también elogió la preparación táctica de Amaranto Perea, pese al poco tiempo de trabajo que ha tenido el grupo entre partido y partido. "Se trata de ser inteligentes, de leer el juego y entender qué comportamiento debemos tener ante determinado rival. Él es muy detallista con esos temas. Hemos tenido una seguidilla de partidos importante y casi que los entrenamientos han sido muy pocos. Prácticamente han consistido en ver videos o aspectos tácticos en un tablero. Ha tenido mucho tacto, sabiendo el contexto de que casi no se ha podido trabajar en el campo", explicó.

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Finalmente, Chaux se refirió a la relación con la afición del Medellín y expresó su deseo de volver a conectar con las tribunas luego de cumplir con las sanciones. "Lastimosamente, ese ambiente que se vive en el estadio, con la gran hinchada que tiene el equipo, no lo hemos podido disfrutar por las cosas que han pasado. La idea es que, con los resultados, volvamos a convocar a la hinchada. Somos conscientes de que las cosas no se han dado a favor y entendemos que el aficionado tenga esa impotencia", concluyó.