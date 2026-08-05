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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación: acá el VIDEO

Vea la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación: acá el VIDEO

Nelson Deossa no sólo marcó un auténtico golazo contra los 'gunners', sino que también se reportó con una asistencia para Pablo Fornals. ¡Vea acá el VIDEO de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis.
Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis.
Foto: Getty Imágenes

Nelson Deossa demostró calidad este miércoles con Real Betis, equipo que enfrentó en duelo de preparación al Arsenal. El talentoso de nuestro país no sólo marcó un auténtico golazo contra los 'gunners', sino que también se reportó con una asistencia para Pablo Fornals.

Tras una serie de toques al borde del área, Deossa le dejó 'servida' la esférica a Fornals, quien luego se acomodó en su mejor perfil de disparo y remató para el 1-3 parcial en el tablero a favor del elenco español.

Lo curioso es que en este partido de fogueo, el exJunior de Barranquilla y Atlético Nacional hizo de falso 'nueve'.

Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Colombianos en el exterior

Nelson Deossa y un golazo con Real Betis: vea acá el VIDEO de la anotación al Arsenal

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Vea acá la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación:

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