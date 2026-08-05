Vea la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación: acá el VIDEO

Nelson Deossa demostró calidad este miércoles con Real Betis, equipo que enfrentó en duelo de preparación al Arsenal. El talentoso de nuestro país no sólo marcó un auténtico golazo contra los 'gunners', sino que también se reportó con una asistencia para Pablo Fornals.

Tras una serie de toques al borde del área, Deossa le dejó 'servida' la esférica a Fornals, quien luego se acomodó en su mejor perfil de disparo y remató para el 1-3 parcial en el tablero a favor del elenco español.

Lo curioso es que en este partido de fogueo, el exJunior de Barranquilla y Atlético Nacional hizo de falso 'nueve'.

Vea acá la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación:

🚨🌍 | GOAL: PABLO FORNALS MAKES IT THREE FOR REAL BETIS! ASSIST BY DEOSSA!



ANOTHER MISTAKE BY ARSENAL!



Arsenal 1-3 Real Betis. pic.twitter.com/drl36DZkjw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 5, 2026