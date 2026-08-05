Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 3; tercer triunfo de Jonathan Milan

El ciclista italiano Jonathan Milan logró este miércoles su tercera victoria consecutiva en el Tour de Polonia al imponerse en la tercera etapa, disputada sobre 193,5 kilómetros entre Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra, y afianzó su liderato en la clasificación general.

Milan, del equipo Lidl-Trek, confirmó su dominio absoluto en la ronda polaca al imponerse al esprint después de 4h11:51 horas de etapa. El de Tolmezzo volvió a mostrarse intratable en una llegada masiva de una jornada que terminó, una vez más, con dominio del velocista italiano.

El podio lo completaron el británico Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) y el italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente.

Paul Magnier (Soudal Quick-Step), principal rival de Milan en las dos primeras jornadas, concluyó decimocuarto, mientras que García Cortina (Movistar) cruzó la meta en la vigésima tercera posición.



La etapa estuvo marcada por una escapada que fue neutralizada por el pelotón antes del desenlace. En la llegada a Zielona Góra, los equipos de los corredores controlaron la carrera y Jonathan Milan culminó el trabajo del Lidl-Trek para adjudicarse el triunfo.

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La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y continuará este jueves con la cuarta etapa, entre Żagań y Karpacz, con un recorrido de 175,5 kilómetros que volverá a poner a prueba a los aspirantes al triunfo final.

Clasificación general del Tour de Polonia 2025, tras la etapa 3

Rnk Rider Team Time 1 Jonathan Milan Lidl - Trek 12:21:09 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step +0:18 3 Noah Hobbs EF Education - EasyPost +0:20 4 Kamil Małecki Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:22 5 Fabio Christen Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:24 6 Jonas Rutsch Lotto Intermarché +0:24 7 Matteo Sobrero Lidl - Trek +0:25 8 Matteo Malucelli XDS Astana Team +0:26 9 Alessandro Romele XDS Astana Team +0:26 10 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike +0:28 20 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates - XRG +0:30 67 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL +0:30 77 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious +0:30