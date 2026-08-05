Once Caldas vs. América de Cali; a qué hora y en dónde ver EN VIVO HOY el partido de Liga

Este miércoles 5 de agosto, Once Caldas y América de Cali se verán las caras en el estadio Palogrande de Manizales, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Este partido cerrará la jornada del día, ya que antes de este compromiso, Internacional de Bogotá se medirá frente a Jaguares.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, Once Caldas vs. América?

Este encuentro, que corresponde a la tercera fecha de este segundo semestre en el fútbol colombiano, está estipulado iniciar a las 8:30 p.m. (hora colombiana), en tierras caldenses.



Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

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Cabe destacar que el partido tendrá transmisión en nuestro país, por canal cerrado.

¡América viene con aire en la camiseta!

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Después de la reciente goleada por 7-0 frente a Boyacá Chiicó, en el más reciente encuentro de Liga; ahora los ‘escarlatas’ llegan muy bien de ánimo para este importante encuentro, en su intención de mantener la buena racha y seguir sumando de a tres, para mantenerse en la parte más alta de la tabla de posiciones.

Actualmente, los dirigidos por David González son terceros con seis unidades, en dos encuentros disputados, para un puntaje perfecto de manera parcial. Sin embargo, este miércoles tendrán al frente a un Once Caldas que es protagonista y, además de la buena columna vertebral dirigida por Hernán Darío Herrera, también está Dayro Moreno en la línea de ataque.

Santa Fe vs. Once Caldas - Liga BetPlay II-2026. COLPRENSA.

El 'blanco blanco', ¡a hacer respetar su casa!

El conjunto de Manizales volverá a la acción en condición de local, enfrentando a los 'escarlatas' por la tercera jornada del fútbol colombiano. Y es que, las sensaciones de su último encuentro frente a Independiente Santa Fe, fueron muy buenas.

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En condición de visitante, el equipo caldense dio muestra de buen fútbol, dando buen trato a la pelota pegada el pie, pero también con mucha explosividad en las transiciones de ataque. Sin embargo, los 'escarlatas', que vienen invictos, implicarán una muy buen prueba para los dirigidos por el 'Arriero'.