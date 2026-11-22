Flamengo se proclamó campeón del Brasileirão por segundo año consecutivo tras empatar 1-1 este sábado en su visita al Palmeiras, en partido de la 36ª y antepenúltima jornada del torneo. Jorge Carrascal volvió a dar su aporte, a pesar de no comenzar como titular.

Con el empate, el ‘Fla’ llegó a 80 puntos, seis más que el Verdão, que no puede desbancarlo de la punta porque el flamante bicampeón lo supera en el primer criterio de desempate, el número de victorias.

Publicidad

El Palmeiras estaba obligado a ganar para mantener chances de coronación y se adelantó con un cabezazo del colombiano Jhon Arias en el minuto 12. Pero el club más popular de Brasil empató con un tanto de Samuel Lino en el 76'.

Publicidad

Tras entrar al campo en el minuto 11 de la segunda parte, mejoró inmediatamente al equipo, dotando al Flamengo de mayor contundencia. Fue muy superior a Plata y coronó así su excelente segunda mitad de temporada.



Jorge Carrascal no desentona en el Flamengo

El habilidoso jugador cartagenero se consolidó como una de las figuras en este tramo final de la temporada en el Brasileirao, a punta de golazos y buenas presentaciones, y en el duelo que lo consagró como campeón, el sábado, no fue la excepción.

Publicidad

El medio ‘Globo Esporte’ destacó en las últimas horas que el impacto de Jorge Carrascal fue inmediato en un duro compromiso de visitante. “Tras entrar al campo en el minuto 11 de la segunda parte, mejoró inmediatamente al equipo, dotando al Flamengo de mayor contundencia”, aseveraron.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo AFP

Para agregar, explicaron que el colombiano “fue muy superior a Gonzalo Plata y coronó así su excelente segunda mitad de temporada”, resaltando una vez más la calidad que viene aportando, e imponiéndose ante otras figuras del plantel de Flamengo.

Publicidad

Cabe recordar que Jorge Carrascal se quedó en semifinales de la Copa Libertadores, cayendo a manos de Estudiantes de La Plata, por lo que solamente le quedaba asegurar este título del Brasileirao, para destacar una buena campaña con el conjunto de Río de Janeiro.

En cuanto a números finalizó el campeonato brasileño con ocho goles y nueve asistencias, en 29 compromisos con la camiseta del Flamengo.