¿Sebastián Villa vuelve a la Liga BetPlay?; la invitación de un excompañero para jugar en un grande

Atlético Nacional vivió una noche para el recuerdo en el estadio Atanasio Girardot tras imponerse 2-0 frente a Millonarios en el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. La victoria no solo generó euforia en las tribunas, sino que también tuvo un valor histórico: los ‘verdolagas’ rompieron una sequía de ocho años sin derrotar al conjunto bogotano en condición de local.

Uno de los nombres más destacados de la jornada fue el de Jorman Campuzano. El mediocampista, pieza clave en el planteamiento de Diego Arias, no solo brilló dentro del campo, sino que fue protagonista fuera de él por un intercambio en redes sociales que rápidamente captó la atención de los hinchas.

Villa le hará caso a Jorman Campuzano

Sebastián Villa con Independiente Rivadavia vs Boca Juniors AFP

Después del partido, Campuzano compartió varias publicaciones celebrando el triunfo. Entre los múltiples comentarios recibidos, uno en particular llamó la atención: el de Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors y actual futbolista de Independiente Rivadavia de Argentina.

“Felicitaciones mija, te quiero mucho 🎯✅”, escribió Villa, mensaje al que Campuzano respondió con picardía: “Ve pensando para que vengas a cumplir tu sueño 💚💚”. La interacción no quedó ahí, pues el atacante replicó con humor: “Mija, espero que en diciembre te pagues el asado 🥩☘️”.

El cruce de mensajes rápidamente encendió la ilusión de la hinchada verdolaga, que no oculta el deseo de ver a Villa vestido con la camiseta del ‘rey de copas’. El propio futbolista ya había expresado públicamente en 2024 que sueña con defender los colores de Nacional:

“Sí he hablado un par de veces, también lo he charlado con mi representante. Yo sería el hombre más feliz del mundo si llego a vestir la camisa de Atlético Nacional, creo que es un sueño que tengo por cumplir, desde muy chiquitico”, afirmó en su momento.

Villa y Campuzano @jormancampuzano21/Instagram

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Tras la euforia por el triunfo ante Millonarios, Atlético Nacional cambia el chip y se enfoca en la recta final del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025. Con la moral en alto y la ilusión de asegurar la clasificación a los cuadrangulares, los dirigidos por Diego Arias preparan su siguiente reto.

El próximo compromiso será el domingo 5 de octubre frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. El duelo está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana) y será clave para que el ‘verdolaga’ sume tres puntos que lo acerquen al objetivo de pelear por una nueva estrella en el fútbol colombiano.