Avilés Hurtado hizo grave denuncia contra Águilas Doradas: "Gritaba y amenazaba a compañeros"

Avilés Hurtado, delantero del Deportivo Cali, hizo una grave denuncia tras el juego que su equipo perdió 3-1 este domingo contra Águilas Doradas. En medio de sus declaraciones a la prensa, el jugador de los 'azucareros' sostuvo que sus compañeros fueron amenazados mientras disputaban el partido de la jornada trece de la Liga BetPlay II-2025 en el Alberto Grisales.

El exfutbolista del Monterrey y de los 'Xolos' de Tijuana compareció en rueda de prensa junto a Alberto Gamero, director técnico del Cali, y allí complementó que sus colegas de club estaban siendo gritados y amenazados por parte del dueño de Águilas Doradas, Fernando Salazar.

"Primero quiero hablar de un tema puntual, creo que es muy triste, uno viene a divertirse y a jugar un partido de fútbol y no puede ser que una persona - tengo entendido que es el dueño de Águilas - amenace a compañeros nuestros, eso no puede suceder", empezó diciendo Avilés en su intervención.

Avilés Hurtado, jugador del Deportivo Cali. COLPRENSA.

Y continuó: "Tengo entendido que no estaba planillado para entrar porque era a puerta cerrada el partido y estaba gritándole a nuestros compañeros y eso no puede suceder. Primero quiero tener por sentado ese tema porque es muy complicado tratar de uno concentrase en el partido cuando te amenazan desde afuera".



Otras declaraciones de Avilés Hurtado:

- Sobre sus molestias en el partido

"Ahora del tema de lo que me pasó, tuve un pequeño contratiempo porque venía saliendo de un problema muscular y me resentí un poco. Nada grave, gracias a Dios, espero estar en óptimas condiciones para el próximo partido".

- El desempeño del Cali frente a Águilas Doradas

"Después el juego como lo dijo el 'profe' (Alberto Gamero) entramos muy desconcentrados, no entramos con la actitud de que teníamos que jugar finales, pero quedan partidos todavía y tenemos que replantearnos. Sabemos que son partidos complicados, pero tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que se viene porque hemos demos demostrado, que cuando estamos concentrados y queremos lograr grandes objetivos, podemos alcanzar nuestro máximo nivel, pero para eso tenemos que empezar desde el primer minuto. hay que seguir trabajando, remando desde atrás y seguir peleando por los puestos que queremos, que estar entre los ocho".

¿Cómo va el Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2025?

Deportivo Cali suma 17 puntos tras once jornadas disputadas en la Liga BetPlay II-2025. En la próxima fecha recibirá al Deportivo Pereira en Palmaseca; será el viernes 3 de octubre a las 7:30 de la noche.