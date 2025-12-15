"En el caso del Tolima hay un tema de orgullo y ego; los golpearon en una final"

Este martes se conocerá el campeón de la Liga BetPlay 2025-II. En el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima intentará darle vuelta al 3-0 que le propinó Junior en la ida y que lo obligará a ir con toda desde el minuto uno para lograr consagrarse como el mejor equipo del fútbol colombiano en el segundo semestre del año.

En la previa al crucial duelo, en Blog Deportivo de Blu Radio, estuvo Iván 'la Champeta' Velásquez, exjugador que pasó por ambas instituciones que se enfrentarán mañana, y que se refirió a la estrategia que debe utilizar el cuadro 'pijao' para lograr remontar la serie. "Lo primero es saber canalizar el tema de la ansiedad, no pensar en el global 3-0 sino ir pensando de a poco, primero conseguir un gol en lo posible, y no permitirle a Junior que marque, porque ahí sí se tendría un problema mucho mayor, es ir de a uno, es ir atacando el partido desde lo colectivo, esas emociones tratar de canalizarlas muy bien porque es un índice o un parámetro para ir errando en las ejecuciones, en la toma de decisiones y todo ese tema, así que creo que es un partido de 90 minutos donde la intensidad debe estar, las las decisiones deben ser las mejores e ir buscando ese primer gol, después si se te da ese segundo gol que los vaya acercando al objetivo", inició diciendo.

Jugadores del Junior festejando anotación contra Tolima en la final Foto: Colprensa.

Posterior a eso, dio su visión del Tolima que cree se verá en los primeros minutos del juego, buscando disminuir la diferencia en el marcador. "El fútbol es de momentos y se debe aprovechar ese momento, así como se divide la cancha, se divide el tiempo de juego para poder canalizar o agilizar todo el plan del partido que tú tengas antes de enfrentar un compromiso como este, que es tan vital que define un título. Seguramente los primeros minutos vamos a ver un Tolima intenso, queriendo marcar territorio, imponer, recuperaciones tras pérdida, defensa adelantada, pero después del minuto 15, 20 eso no va a ser todo el tiempo, va a tener que gestionar el otro tiempo que le queda, para que dentro de todo eso no permitir que Junior le marque y poder ir acercándose poco a poco al objetivo que tiene", agregó.



Junior vs. Tolima COLPRENSA.

Para Velásquez, el 'vinotinto y oro' tendrá que tomar riesgos, como adelantar la defensa para presionar más arriba al equipo 'tiburón', "yo creo que es un riesgo que va a tener que asumir Tolima, conociendo lo que hace Tolima, las formas que tiene, no va a hacer nada extraordinario, porque por formas, por ideas, siempre lo hace, ahí el tema está en cuando la pelota se pierda bloquear ese juego largo que tienen para Enamorado o Castrillón que es lo que hace daño, así que tendrá que tomar sus recaudos si se aprendió la lección que se vivió en Barranquilla".

Sin embargo, para el exfutbolista colombiano, los dirigidos por Lucas González deberán tener mucho cuidado con la parte emocional, para no resignar el partido con anterioridad. "En el caso del Tolima hay un tema de orgullo, de ego, que le dieron en una final, en un partido como estos no se podía tener un resultado como ese, así que debe haber un tema de poder salir adelante desde lo colectivo desde el orgullo, desde el carácter, y sin duda alguna que las emociones deben estar en un 100% pero hay que saber canalizarlas, para no ir a cometer errores por esa ansiedad de querer estar encima de Junior", sentenció.