Gol Caracol  / ¿Lionel Messi puso en riesgo su vida?; condiciones extremas en su último día en la India

¿Lionel Messi puso en riesgo su vida?; condiciones extremas en su último día en la India

El astro argentino Lionel Messi se despidió de la India con un acto muy emotivo en un estadio de Nueva Delhi, el cual estuvo marcado por un entorno que puede afectar su salud.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Lionel Messi en Nueva Delhi, en la India.
Lionel Messi en Nueva Delhi, en la India.
Getty Images.

