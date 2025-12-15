¿Lionel Messi puso en riesgo su vida?; condiciones extremas en su último día en la India

Tras agradecer a los enfervorecidos aficionados "todo el amor y el apoyo", la leyenda del fútbol Lionel Messi culminó este lunes su vertiginosa gira por India con una vuelta de honor en Nueva Delhi: "El cariño ha sido impresionante".

El astro argentino de 38 años saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al críquet, el deporte nacional indio, y en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban banderas.



"Una experiencia muy linda"

"Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante", dijo Messi a los espectadores.

"Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias", añadió.

Con una camiseta rosa y pantalones negros, Messi cautivó al público con su carisma mientras lanzaba balones al público y accedía a hacerse selfis con algunos aficionados.



El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y por el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter Miami, jugó fútbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah.

India es una potencia del críquet, pero sin gran tradición en el fútbol -142º en el ranking de la FIFA-. Pero existe un fervor por la selección de Argentina y su capitán Messi.

La última parada de su minigira de tres días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos, tras un caótico inicio el sábado cuando los aficionados vandalizaron un estadio en Calcuta, enfadados por la breve visita el jugador.

Muchos se sintieron estafados tras haber pagado más de 100 dólares por las entradas y destrozaron los asientos del estadio. Algunos invadieron el terreno de juego después de que Messi lo abandonara antes de lo previsto.

En Nueva Delhi este lunes miles de aficionados entusiasmados desafiaron los altos índices de contaminación en el aire para ver a su héroe en directo.

"Estoy muy emocionado de ver a Messi, lo he seguido desde mi infancia", dijo Sumesh Raina, aficionado de 29 años.



Elevados niveles de contaminación

Nueva Delhi y su extensa región metropolitana de 30 millones de habitantes suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo debido a una mezcla letal de emisiones de centrales eléctricas, tráfico intenso y la quema de basura y cultivos.

Los niveles de micropartículas PM 2,5, causantes de cáncer, superaron los 300 microgramos por metro cúbico, 20 veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de estas condiciones, a Messi se le vio de buen ánimo y con energía en su visita de 35 minutos al estadio.

Antes visitó las ciudades de Hyderabad y Bombay, donde se reunió con el ícono del críquet Sachin Tendulkar y la estrella del fútbol indio Sunil Chhetri.

El sábado, con motivo de su visita a la ciudad de Calcuta, se inauguró en una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

El argentino participó en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con Inter Miami, el 6 de diciembre, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.