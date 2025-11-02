Jhon Lucumí y Bolonia viven un gran presente en la Serie A; valioso triunfo 1-3 contra Parma

Con un doblete que remontó el duelo a favor del Bolonia, el argentino Santiago Castro ganó el derbi argentino ante Mateo Pellegrino, incapaz de hacer gol con el Parma (1-3) condicionado por la expulsión de su compañero y también compatriota Christian Ordóñez. En los 'Rossoblù jugó los 90 minutos el colombiano, Jhon Jáner Lucumí.

Los tres criados en Vélez Sarsfield. Los tres menores de 25 años. Y los tres protagonistas en un Parma-Bolonia con aroma argentino que, sin embargo, abrió el español Adrián Bernabé con su primer gol de la temporada.

Apenas 13 segundos de partido y el Parma del español Carlos Cuesta ya se puso por delante en el Estadio Ennio Tardini. Gol del canterano del Barcelona, que sacó provecho de un rechace en el área para abrir la posibilidad de la segunda victoria de la temporada del Parma.

Necesitado de victorias para abandonar la zona que pelea por el descenso, el tanto alivió a un Parma que compitió de tú a tú a todo un Bolonia, que soñó con la segunda victoria del curso ante un equipo acostumbrado a pasearse por europa la pasada campaña y campeón de Copa Italia.

Tener jugadores en la plantilla como Santiago Castro ayuda sobremanera en el día a dia del Bolonia. El ariete argentino bajó de la nube al Parma y puso el empate en el 17, perfectamente colocado en el corazón del área pequeña para embocar el pase raso del sueco Emil Holm.

Pese al gol, el control lo tuvo el Parma. Duró el control, eso sí, lo mismo que Ordóñez en el campo. Dos faltas seguidas del centrocampista de 21 años, criado también en Vélez, acabaron con el ritmo y la posesión de los de Carlos Cuesta. Todo en un intervalo de 7 minutos entre el 28 y el 35.

Santiago Castro, autor de dos de los goles del Bolonia Foto: X/@Bolognafc1909

El Bolonia tomó el mando del duelo. Solo la lluvia, que estuvo cerca de detener el partido por su fuerza, imposibilitando el ruedo del balón, retrasó lo inevitable. Y el gran trabajo de Pellegrino, obligado a correr el doble, a trabajar fuera de posición y a ejecutar un despliegue que le impidió ser decisivo arriba.

Con un jugador más, el Bolonia fue muy superior. Y Castro, quién si no, completó la remontada que él mismo inició. Al borde de los 70 minutos de juego, aprovechó un rechace en un barullo en el área para fusilar al japonés Zion Suzuki y sentenciar el duelo.

El español Juan Miranda, ex del Betis, apareció desde el lateral izquierdo en el tiempo añadido para celebrar su primer gol en la Serie A, zurdazo imparable que sentenció el duelo.

La victoria dejó al Bolonia, de Jhon Lucumí, con 18 puntos, a solo 4 del líder virtual, el Nápoles; y en puestos de Europa League. El Parma, que solo suma 1 victoria en lo que va de campeonato, sumó su quinta jornada sin ganar y se quedó con 7 puntos, solo 2 de margen respecto al descenso.