Duván Vergara y Racing celebraron; 1-0 a Vélez y semifinalistas en la Copa Libertadores

Racing volvió a 'repetirle la dosis' a Vélez este martes, y con un marcador global de 2-0, se instaló en la semifinal de la Copa Libertadores. Duván Vergara fue suplente.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Duván Vergara (al fondo) celebra con sus compañeros de Racing el paso a la semifinal de la Copa Libertadores.
