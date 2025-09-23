Duván Vergara y Racing celebraron; 1-0 a Vélez y semifinalistas en la Copa Libertadores

Racing Club repitió el triunfo 1-0 sobre Vélez Sarsfield para quedarse con la serie argentina y sellar su pasaporte a semifinales de la Copa Libertadores, donde esperará por el vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la 'academia' fue suplente el colombiano Duván Vergara.

Con un solitario gol de Santiago Solari en el minuto 82, la 'academia' logró un triunfo ante su gente que colmó el Estadio Presidente Perón, para acumular un 2-0 global gracias a la victoria conseguida en la ida con el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez.

Gracias a esta clasificación, Racing continúa en busca de su segundo título continental luego del logrado en 1967 y accede a instancias de semifinales de esta competencia tras 28 años y por cuarta vez en su historia.

Racing logró imponerse en su casa desde el primer minuto porque salió a imponer condiciones pese a ir en ventaja en la serie: antes del cuarto de hora un remate de ‘Maravilla’ Martínez detenido por Tomás Marchiori y dos cabezazos desviados mostraron la voracidad del anfitrión.

Jugadores de Racing celebrando su paso a la semifinales de la Copa Libertadores. AFP

En el minuto 22 el esquema de Racing sufrió un golpe con la lesión de Juan Nardoni, que debió ser reemplazado por Bruno Zuculini, pero apenas nueve minutos después Santiago Solari volvió a exigir a Marchiori que esta vez tuvo la complicidad del palo para evitar la caída de su valla.

En el minuto 40 Agustín Almendra tuvo la apertura del marcador con una pelota que quedó picando en el borde del área pero su remate se fue desviado, luego fue Santiago Solari que no encontró precisión en la definición y antes del final un golpe de cabeza de Tomás Conechny también llevó peligro al área del ‘Fortín’.

En el segundo tiempo, Vélez rotó el banquillo con los ingresos de Tobías Andada y Manuel Lanzini, y este último en el minuto 47 recibió una habilitación perfecta de Maher Carrizo pero su definición se fue apenas desviada.

Apenas cinco minutos después fue el uruguayo Michael Santos quien desperdició una doble chance y en el minuto 62 Imanol Machuca de volea exigió a Facundo Cambeses que se rehizo y sobre la línea contuvo el balón… el VAR ratificó que la pelota no traspasó en su totalidad la marca de gol y Ostojich desestimó la conversión.

En el minuto 76 el palo volvió salvar a Vélez con un remate de cabeza de Santiago Solari al poste, pero apenas seis minutos después una gran jugada de Gabriel Rojas terminó con un centro rasante que el propio Solari empujó al gol.

Luego Vélez fue puro empuje pero sin llevar peligro a la valla de Racing que apostó a la rotación y al contragolpe para aumentar la ventaja: el tanteador no se modificó y Racing festejó su pasaporte a la semifinal de la Copa Libertadores.

Su rival se definirá el jueves en el Estadio UNO de La Plata, donde Estudiantes recibirá a un Flamengo que se impuso por 2-1 en la ida en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Acción de juego entre Racing y Vélez por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. AFP

- Ficha Técnica

1. Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas (m.84, Adrián Balboa); Santiago Sosa, Juan Nardoni (m.22, Bruno Zuculini), Agustín Almendra (m.66, Matías Zaracho); Santiago Solari (m.84, Gastón Martirena), Adrián Martínez y Tomás Conechny (m.66, Ignacio Rodríguez). Entrenador: Gustavo Costas.

0. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos (m.87, Dilan Godoy), Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Elías Gómez; Tomás Galván (m.46, Manuel Lanzini), Rodrigo Aliendro (m.46, Tobías Andrada), Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos (m.68, Braian Romero) e Imanol Machuca (m.87, Diego Valdes). Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Gol: 1-0, m.82: Santiago Solari.

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Franco Pardo, Gabriel Rojas, Elías Gómez y Agustín Bouzat.

Incidencias: Partido de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Presidente Perón ‘Cilindro de Avellaneda’, de Buenos Aires.