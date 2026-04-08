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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de última hora sobre James Rodríguez desde Minnesota; hay un tema que sorprendió

Noticia de última hora sobre James Rodríguez desde Minnesota; hay un tema que sorprendió

Este miércoles, el director técnico de Minnesota Unites, Cameron Knowles, habló con la prensa y entregó novedades importantes sobre el estado de salud del colombiano James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
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