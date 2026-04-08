Noticia de última hora sobre James Rodríguez desde Minnesota; hay un tema que sorprendió

James Rodríguez es el jugador colombiano que está en boca de todos los aficionados del fútbol y todo por cuenta de la alarma que generó por su estado de salud luego del partido de la 'tricolor' contra Francia, que desencadenó en una hospitalización y ausencia en el juego más reciente de Minnesota United que venció 2-1 a LA Galaxy, en la MLS. En las últimas horas, el entrenador del conjunto estadounidense habló con los medios de comunicación y contó novedades importantes sobre el '10'.

Cameron Knowles, entrenador de Minnesota United, dio un parte de tranquilidad que calma las aguas y genera alivio. "Contento de que se haya recuperado. Al punto de poder estar en el campo. No quieres ver a nadie pasar por una situación así, que tenga que parar por salud, lesión o lo que sea. El que él haya venido ayer, y hoy a participar en el 90 o el 95% de la sesión en uno de los días más calientes aquí hasta ahora habla de su profesionalismo y es extraordinario que haya tenido esa recuperación", dijo de entrada.

El estratega dejó en claro que no se van a apurar con el cucuteño y será clave que se recupere al 100% para verlo de nuevo en la cancha. "Que haya terminado antes hoy fue planeado, no iba a ser incluido en la última parte de la sesión. Continuaremos manejándolo día a día aumentando el volumen. Hoy participio de nuevo en casi toda la sesión. Manejaremos su volumen para hacer lo que más le convenga a él. Si dejamos de lado el tema médico, no ha entrenado por una semana y hay que considerar las cargas que se ponen a su cuerpo, pensando también en evitar potenciales lesiones de tejido blando. Así que seguiremos día a día e incrementando su volumen de esfuerzo", agregó.

Dicho esto, lo más probable es que Rodríguez Rubio también se pierda el juego de este sábado 11 de abril contra San Diego FC, por la séptima jornada del fútbol de los Estados Unidos.



Vea las declaraciones de Cameron Knowles, DT de Minnesota United: