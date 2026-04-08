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Gol Caracol  / Independiente Santa Fe vs Peñarol, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe vs Peñarol, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

Este jueves 9 de marzo, Santa Fe recibirá a Peñarol, por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Un compromiso que tendrá muchas miradas encima.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Independiente Santea Fe vs. Peñarol
AFP

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