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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El dilema del DT de River Plate con Juan Fernando Quintero; sin la importancia del pasado

El dilema del DT de River Plate con Juan Fernando Quintero; sin la importancia del pasado

El colombiano Juan Fernando Quintero pasó de ser titular indiscutido con Marcelo Gallardo a una revulsivo en la nueva era de Eduardo Coudet.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
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Getty Images

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