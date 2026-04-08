El dilema del DT de River Plate con Juan Fernando Quintero; sin la importancia del pasado

El comienzo arrollador de Eduardo Coudet al mando de River Plate tendrá su primera medición internacional este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, donde el club argentino se reencontrará con la Copa Sudamericana tras más de una década de ausencia. Las dudas en el once titular pasan por el colombiano Juan Fernando Quintero, quien pasó de ser fundamental con Marcelo Gallardo a tener pocos minutos en esta nueva era del 'Chacho'.

La prensa argentina analizó a detalle y reveló los argumentos de esa decisión del estratega que viene de dirigir en España. "Porque de ser el eje con el Muñeco, que armó equipos pensando en que todo girara alrededor del colombiano, y de sumar más minutos como venía reclamando (no públicamente, pero sí con gestos de disconformismo al ser reemplazado en varias ocasiones), pasó de sus primeros siete partidos del año como titular a ser pieza de recambio con la llegada de Coudet", se lee en 'Diario Ole'.

Quintero tuvo pocos minutos con Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. El citado medio dejó en claro que el colombiano es distinto a los demás y por eso Coudet tendrá que gestionarlo de buena manera para el debut en el certamen internacional. "Deberá toma una determinación: si las características de Juanfer encajan en su 11 inicial dinámico e intenso o si confirma que, al menos en este inicio de ciclo, deberá volver a ganarse un lugar", agregaron.



¿Cómo le ha ido a Eduardo Coudet en River Plate?

El Millonario no disputa la Sudamericana desde 2015, un año después de haber ganado su único trofeo en el certamen. Desde entonces asistió sin interrupciones a la Copa Libertadores.

Pero la mala campaña de 2025, sin títulos ni puntos suficientes, lo matricularon en la Otra Mitad de la Gloria y acabaron los ahorros del emblemático entrenador Marcelo Gallardo.



El Muñeco renunció en febrero y en su reemplazo llegó otro hombre de la casa: Eduardo Coudet, quien protagoniza un arranque esperanzador para el coloso de Buenos Aires.

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El Chacho ha ganado los cuatro partidos que ha dirigido y subió a River a la segunda posición de la Zona B del torneo Apertura de Argentina, cerca de la clasificación anticipada a octavos de final.

Con apenas un gol en contra desde que llegó Coudet, el cuadro de la banda roja cruzada pondrá a prueba su favoritismo en casa del Blooming de Bolivia a las 20H30 locales (00H30 GMT del jueves).

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Será el estreno del Grupo H, cuya primera jornada se cerrará el jueves con el duelo entre Carabobo de Venezuela y RB Bragantino de Brasil en Valencia.