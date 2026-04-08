Favorito para ganar la Vuelta al País Vasco 2026 abandonó; dura caída en la tercera etapa

El mexicano Isaac del Tour (UAE) se ha retirado de la Vuelta al País Vasco 2026 tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

Abandono de Isaac Del Toro, el de UAE ha intentado continuar en carrera pero no ha podido ser. pic.twitter.com/giGf1l26yB — De lejarreta y sean kelly. (@gurpeazkar) April 8, 2026