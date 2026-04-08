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Gol Caracol  / Ciclismo  / Favorito para ganar la Vuelta al País Vasco 2026 abandonó; dura caída en la tercera etapa

Favorito para ganar la Vuelta al País Vasco 2026 abandonó; dura caída en la tercera etapa

Este miércoles, cuando restaban más de 80 kilómetros para culminar la tercera jornada, uno de los candidatos al título de la Vuelta al País Vasco 2026 se bajó de la bicicleta y se retiró.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Ciclistas de la Vuelta al País Vasco.
Ciclistas de la Vuelta al País Vasco.
Getty Images.

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