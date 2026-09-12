Jugó el Mundial 2026 y es acusado de ser cómplice de un secuestro; vaya escándalo

El capitán de la Selección de México, Edson Álvarez, rechazó los señalamientos que lo vinculan con un secuestro ocurrido en su país hace dos años, difundidos esta semana en una revista de espectáculos.

Un empresario dijo a la publicación mexicana 'TV Notas' que fue secuestrado en noviembre de 2024. Señaló al entonces suegro de Álvarez de ser el autor intelectual del plagio, y al mediocampista del West Ham de Inglaterra de conocer la operación.

"Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre, con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos", afirmó Álvarez en un comunicado difundido el jueves en sus redes sociales.

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El empresario y productor televisivo Juan José López Ordóñez dijo a la revista que su secuestro ocurrió luego de que exigiera al futbolista el pago por un documental sobre su carrera filmado años atrás.



Edson Álvarez con la Selección México en el Mundial 2026. Foto: AFP

López aseguró que las negociaciones para el pago del filme, truncó luego del Mundial 2022, se realizaban a través del entonces suegro del seleccionado mexicano, Jonathan Toache.

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Además de la película, el productor mantenía negocios inmobiliarios con Toache. Conflictos derivados de estos tratos también motivaron el secuestro, dijo el empresario.

"No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas", añadió el futbolista Álvarez.

El productor señaló a dos mujeres como las autoras materiales del secuestro, que según él duró medio día, y dijo que escapó de su cautiverio mientras lo trasladaban en un auto sobre una transitada avenida de Ciudad de México.

Dijo a 'TV Notas' que solo se enteró de que Álvarez estaba al tanto del plagio por las propias secuestradoras.

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El estandarte de la selección mexicana ha estado en las citas orbitales de Rusia 2018, Catar 2022 y recientemente el de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Además, fue dos veces campeón liga con el Ajax de Ámsterdam y una vez con el América de México.