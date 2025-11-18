Nueva camiseta del Bayern Múnich se filtró y colores desatan ira en aficionados

En el Bayern Múnich de Alemania se desató un inesperado un sacudón en plena pausa de competencias por las fechas FIFA de noviembre de 2025 y todo por cuenta de uno de los nuevos uniformes del club, que fue publicado antes de su lanzamiento oficial.

Se trata de la camiseta de pretemporada o calentamiento para 2026; es decir, una prenda con la que los jugadores entrarán en calor, pero no con la que afrontarán los partidos oficiales.

Su diseño está provocando un sinnúmero de críticas entre los seguidores del elenco bávaro, que están felices con el liderato y el invicto de su equipo en Bundesliga y Champions League, pero furiosos con la apariencia de la nueva prenda, que es blanca con franjas rojas y azules con bordes difuminados.

Foto: Footyheadlines.com.

Evidentemente, es una propuesta disruptiva, que busca alejarse de la ropa de competencia y que tendría intenciones comerciales para que afición pueda ampliar su gama de artículos del club.

Sin embargo, según lo destacó el diario local TZ, especializado en información del Bayern, los hinchas pusieron el grito en el cielo, algo que no es nuevo si se tiene en cuenta que a mediados de 2025 hubo protestas en las tribunas por el uniforme principal del plantel, que tampoco gustó.



Críticas al Bayern Múnich por nueva camiseta para 2026

La indumentaria, que será vestida por el delantero colombiano Luis Díaz y las demás estrellas del conjunto muniqués, “se aleja drásticamente de los colores del Bayern”, describió en principio el periódico mencionado.

Al respecto, el impreso argumentó: “En lugar del habitual rojo y blanco, predominan combinaciones de colores inusuales… Muchos lo ven como un paso en contra de la tradición del club”.

En ese sentido, el texto indicó que no se está teniendo en cuenta la opinión de la hinchada y que esto tiene inconformes hasta a los seguidores acérrimos: “Los deseos de la afición a menudo quedan relegados a un segundo plano… La paciencia de los más fieles no es infinita”.

Lo cierto es que para alivio de los fanáticos, el Bayern no jugará con esta ropa, solamente la lucirá en actos preliminares, en los que cada equipo acostumbra a verse con prendas que poco tienen que ver con los uniformes titulares.