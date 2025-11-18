Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Nueva camiseta del Bayern Múnich se filtró y colores desatan ira en aficionados

Nueva camiseta del Bayern Múnich se filtró y colores desatan ira en aficionados

El equipo al que pertenece el delantero colombiano Luis Díaz tendrá una novedosa apariencia en 2026, ante lo cual la respuesta no ha sido la más favorable.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de nov, 2025
Luis Díaz tendrá nueva camiseta en el Bayern Múnich; diseño no gustó.jpg
Luis Díaz estrenará camiseta en el Bayern Múnich
Foto: FC Bayern.

